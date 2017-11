Vier Mannschaften aus zwei Vereinen traten bei der Kreispokalendrunde der Jungen im Tischtennis in Weiden an. Dies waren die zweite und dritte Mannschaft der SV Grafenwöhr sowie die erste und zweite Jungenmannschaft der DJK Weiden.

In beiden Halbfinals waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt: Grafenwöhr II siegte klar mit 4:1 gegen Weiden II, die DJK I gewann mit 4:0 gegen Grafenwöhr III. Im Finale standen zwei ebenbürtige Mannschaften an den Tischen: Lars Schaller und Thomas Lindner brachten die Grafenwöhrer schnell mit 2:0 in Führung, doch Noah Hölzl aus Weiden ließ durch seinen anschließenden Sieg nicht abreißen. Nachdem Grafenwöhr das Doppel für sich entschied, sah es beim 3:1 nach einem Sieg für das Team aus. Doch die Weidener mobilisierten alle Kräfte und gewannen alle drei weiteren Einzel. Jonah Lukas und Noah Hölzl siegten mit 3:0, Jenik Lukas kämpfte sich bei 1:2-Satzrückstand gegen Sophia Arnold in den Entscheidungssatz und siegte dort knapp. Damit konnte die DJK Weiden 1 das Spiel noch drehen und sicherte sich so den Kreispokal der Jungen.Kreispokalspielleiter Maximilian Sand gratulierte dem Siegerteam, das nun beim Bezirksentscheid der Kreispokalsieger den Kreis Neustadt/Weiden vertreten darf.