Oberpfälzer Olympia-Teilnehmer gibt es nur ganz wenige. Jetzt hört einer mit seinem Sport auf, dem viele eine zweite Teilnahme beim größten Sportereignis der Welt zugetraut hatten. Die Gründe fürs Karriereende? Da kommt einiges zusammen.

Einige sagen, es fehlt etwas in meiner Karriere. Ich sage: Ich hatte Olympia. Punkt. Philipp Wolf

Die Wolf-Bilanz Höhepunkt war die Olympia-Teilnahme 2016. Auch bei vielen deutschen Meisterschaften war Philipp Wolf am Start. Silber und Bronze holte der Freistil-Spezialist bei der Kurzbahn-DM. Mit der SG Stadtwerke München wurde er deutscher Mannschaftsmeister. Dort arbeitete er bestens mit dem Landesauswahltrainer Olaf Bünde zusammen. Hinzu kommen viele bayerische Meistertitel. International machte Wolf auch 2015 mit Platz vier bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Israel auf sich aufmerksam. Eigentlich hätte er Bronze gewonnen, doch der Drittplatzierte aus Polen wurde erst eine Woche später des Dopings überführt. Richtig begonnen hat Wolfs Karriere mit einer Bronzemedaille bei der Jugend-EM 2010 in Helsinki.



Der Grundstein für die Erfolge wurde beim SV Weiden gelegt. Hier trainierte Wolf, wenn er in der alten Heimat war, bei den Dehling-Brüdern Peter und Wolfgang oder arbeitete mit Gerd Gregor (Vitalis) an der Athletik. (mr)

Weiden/München. Er taucht ab. Er mag nicht mehr. Schwimmer Philipp Wolf, der im vergangenen Jahr mit der Olympia-Teilnahme in Rio sein Highlight hatte, beendet seine Karriere. Mit 25 Jahren hört der Altenstädter, der beim SV Weiden groß geworden ist, mit dem Leistungsschwimmen auf. "Ich kann mir nicht mehr vorstellen, pro Woche zehn Trainingseinheiten zu absolvieren", sagt der beste Schwimmer der Oberpfalz. "Es war keine leichte Entscheidung", schiebt er nach. Er sprach auch mit Familie, Freunden und Freundin Pauli, "aber ich habe das für mich alleine so entschieden".Den Sommer über schob er die Frage, wie es denn weitergehen soll, vor sich her. Jetzt startete bei seinem Klub SG Stadtwerke München die neue Saison. Und da hätte Wolf auch, knapp drei Jahre vor Olympia in Tokio, ins harte Training einsteigen müssen, um eine Chance auf eine Teilnahme zu haben. "Ich glaube, ich wäre schon wieder rangekommen", erklärt er. "Ich hätte auch nicht nur ein Jahr weitergemacht. Wenn, dann wäre Tokio das Ziel gewesen." Ein Ziel, das jetzt keines mehr ist.Philipp Wolf musste sich über all die Jahre eigentlich selbst organisieren und finanzieren. Unterstützung vom Deutschen Schwimmverband gab es überhaupt keine. Obwohl Wolf immer wieder mit starken Zeiten aufhorchen ließ, gab es auch keine Einladungen zu Trainingslagern. Wolf: "Vom Deutschen Schwimmverband und dessen Trainern habe ich nach Rio ohnehin nichts mehr gehört. Das ist für mich abgeschlossen." Im Frühjahr wurde Wolf auch nicht in den neuen Olympia-Kader aufgenommen. Die Familie investierte einiges in den talentierten Sohn, der arbeitete auch noch nebenher. Hinzu kommt, dass die Trainingsbedingungen in München derzeit einfach nicht ideal sind. Der Umbau des Olympiabades beeinträchtigt doch sehr. Zudem sind einige aus seiner alten Trainingsgruppe nicht mehr dabei: "Schwimmen ist ja auch irgendwie Teamsport", meint Wolf, für den der Teamspirit sehr wichtig ist. Vor einigen Wochen erklärte sein Kumpel Florian Vogel den Rücktritt vom Leistungssport. Der Bayreuther war ebenfalls in Rio dabei gewesen.Dort in Brasilien hatte Wolf den Höhepunkt seiner sportlichen Karriere. Er startete in der deutschen 4x100-Meter-Freistil-Staffel. Diese verpasste zwar den Endlauf, doch Wolf war Bester im Quartett. Als einer der wenigen deutschen Schwimmer brachte er seine Leistung. Dass er nie an einer Langbahn-EM oder -WM teilgenommen hat, stört den Altenstädter wenig. "Einige sagen, es fehlt etwas in meiner Karriere. Ich sage: Ich hatte Olympia. Punkt."Ein Ausrufezeichen hat er hinter sein Bachelor-Studium im Bauingenieurwesen gesetzt. Das hat er in München erfolgreich abgeschlossen. "Jetzt mache ich den Master", erzählt Wolf. Auch auf diesem Gebiet ist er ehrgeizig. Im Studium für das Schwimmen zu pausieren, wäre für den 25-Jährigen nie infrage gekommen. "Man braucht etwas neben dem Sport", sagt er. Doch der Umkehrschluss gilt auch: "Ohne Sport geht es auch nicht. Ich werde schon weiter etwas schwimmen." Natürlich nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren, als er mit Zeiten unter 49 Sekunden über die 100 Meter Freistil glänzte. Er hat auch noch andere Ideen. "Triathlon oder Wasserball wären auch was." Philipp Wolf taucht sicherlich bald wieder auf.