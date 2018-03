Tolle Unterstützung aus der Oberpfalz in Holland - Public Viewing am Dienstag

Tilburg. Die Anreise verlief völlig problemlos und ohne Störung: Die Fans der Blue Devils Weiden kamen rechtzeitig in Holland an und fieberten dem Play-off-Auftakt gegen die Tilburg Trappers entgegen.

Public Viewing Für alle Fans, die am Dienstag nicht mit nach Tilburg zum dritten Play-off-Match reisen können, organisiert der Fanclub "Penalty" ein Public Viewing in "d'Wirtschaft" in Altenstadt. Los geht's um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (fle)