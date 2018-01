Wir wurden heute richtig gefordert. Das Spieltempo war nochmals höher als in der vergangenen Woche. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Marienbad/Weiden. Für die SpVgg SV Weiden bleiben die Ausflüge ins tschechische Nachbarland ein gutes Pflaster. Auch das zweite Testspiel in Marienbad gestaltete der Bayernligist erfolgreich. Mit einem dezimierten Kader erreichte die Elf von Trainer Stefan Fink ein 2:2 gegen den tschechischen Viertligisten FC Marienbad.

"Wir wurden heute richtig gefordert. Das Spieltempo war nochmals höher als in der vergangenen Woche und wir haben gerade in der Anfangsphase Probleme mit dem guten Angriffspressing gehabt," blickt Fink auf die Begegnung zurück. In der Tat lag die SpVgg SV nach schwachen Minuten zu Beginn schnell zurück, arbeitete sich aber in die Partie zurück. Martin Polom war es dann, der mit einem schönen Weitschuss den Spielstand egalisierte. "Wir sind immer besser ins Spiel gekommen und haben uns nicht verunsichern lassen. Die Moral war heute top," bewertete Fink die Einstellung seines Teams.Denn auch auf den unglücklichen Treffer zum 1:2 kurz vor der Halbzeit nach einer Standardsituation fanden die Schwarz-Blauen eine Antwort. Josef Rodler war mit seinem zweiten Tor in diesem Jahr zur Stelle und sorgte für den Endstand. "Danach mussten beide Teams dem hohen Tempo ein wenig Tribut zollen. Dennoch gab es beidseitig Möglichkeiten zum Siegtreffer. Deswegen geht das Remis so in Ordnung," sagt Fink.Im Kader der SpVgg SV stand erneut ein Testspieler. Zudem kündigte Fink Neuigkeiten auf dem personellen Sektor an: "Wenn alles gut geht, werden wir diese Woche zwei Neuzugänge präsentieren können." Am Samstag tritt die SpVgg SV Weiden in Pilsen bei der U23 des Erstligisten FC Viktoria Pilsen an.