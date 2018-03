Der Abschluss seiner Oberpfalz-Tour führte ihn am Dienstagabend noch einmal nach Weiden, ins Gasthaus Naber. Und dort konnte Fußball-Europameister Felix Magath auch mit Luggi Denz in Erinnerungen schwelgen.

Der hatte zusammen mit Magath beim 1. FC Saarbrücken gespielt. Denz, der gebürtige Friedenfelser, lebt schon lange wieder in Weiden, Magath eroberte die Fußballwelt. Derzeit ist der 64-jährige Ex-Nationalspieler zwar ohne Trainerjob, aber im Fußball immer noch gefragt. Am Dienstag besuchte Magath zunächst die Oberpfalz-Medien, ehe er zur Burg Falkenberg aufbrach. Zusammen mit Albert Üblacker der den Trainer in die nördliche Oberpfalz eingeladen hatte. Üblacker, ein gebürtiger Falkenberger, hatte Felix Magath Ende der 90er Jahre beim 1. FC Nürnberg kennengelernt. Beide saßen sie auf der Bank: Magath als Trainer, Üblacker als Betreuer. Am Abend schauten auch noch einige alte Recken der SpVgg Weiden vorbei.