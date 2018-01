Paukenschlag einen Tag vor dem Start in die Meisterrunde bei den Starbulls Rosenheim: Die Blue Devils Weiden haben Milan Mazanec von seinen Aufgaben als Trainer der ersten Mannschaft entbunden. Der Kanadier Ken Latta wird die Oberpfälzer in die Meisterrunde führen. Mazanec hatte die Mannschaft seit Beginn dieser Saison betreut. "Wir wollen in der Tabelle den EV Regensburg noch überholen, der fünf Punkte vor uns liegt", formulierte der neue Mann gleich Ziele bei seiner Vorstellung am Donnerstagabend.

Kurz vor dem Start in die Meisterrunde der Oberliga Süd übernimmt mit dem Kanadier Latta bis Saisonende ein erfahrener Trainer die Blue Devils. Zuletzt hatte der 55-Jährige den Nord-Oberligisten Rostock Piranhas trainiert (seit 2016). Die vorherigen Trainerstationen des neuen Trainers waren der ESV Kaufbeuren (2010-2013 in der 2. Bundesliga), die Heilbronner Falken (2013/2014, DEL2) und die Saale Bulls Halle (2014-2016, Oberliga Nord).Mit dem Trainerwechsel wollen die Blue Devils im Kampf um eine verbesserte Platzierung in der Meisterrunde einen neuen Impuls setzen und alles versuchen, eine möglichst gute Ausgangslage für die im März beginnenden Play-offs zu erreichen. Latta leitete am Donnerstagabend das erste Training in der Hans-Schröpf-Arena und wird das Team auf die schwierigen Aufgaben bei den Starbulls Rosenheim (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen den ERC Sonthofen (Sonntag, 18.30 Uhr) vorbereiten.