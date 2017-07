Wunderschönes Sommerwetter, internationale Beteiligung und sportlich faire Atmosphäre: Der 23. Allianz-Vorsatz-Pokal der U13 sorgte im Schätzlerbad für ein perfektes Wasserball-Wochenende. Das sportliche i-Tüpfelchen war der Sieg der gastgebenden Mannschaft. Im Finale setzte sich der SV Weiden gegen ZOR Brest durch - die Gäste aus Weißrussland hatten den Vergleich die letzten beiden Male für sich entschieden. Auch zahlreiche Besucher der Freizeitanlage fanden den Weg zum Beckenrand, um die 15 Spiele zu verfolgen.

Die Weidener Mannschaft um Trainer Alex Schäfer hielt die Konkurrenz mit deutlichen Ergebnissen auf Distanz, ehe es zum finalen Duell um den Turniersieg zwischen den beiden Favoriten kam. In den letzten beiden Jahren zeigte sich, dass die Freunde aus Brest um einiges weiter in ihrer sportlichen, aber vor allem in ihrer körperlichen Entwicklung sind. Dies ließ auch für dieses Finale eine deutliche Überlegenheit der Gäste befürchten. Umso größer war die Überraschung, als die Schäfer-Schützlinge nach einem Kraftakt aus kämpferischer Leistung und mannschaftlicher Geschlossenheit die Osteuropäer mit 6:1 besiegten und sich unter großem Jubel den Pott schnappten.Am Abend vor dem großen Finale verständigten sich alle Trainer auf einen Auswahlvergleich der Bayerischen U13-Auswahl gegen Brest. Das ausgeglichene Freundschaftsspiel endete 9:9, was den späteren Erfolg der Weidener Mannschaft noch weiter aufwertet.Der gastgebende SV stellte zum eigenen Turnier auch eine zweite Mannschaft. Die besten U11-Spieler wurden dabei mit einigen U13-Spielern ergänzt, um auch den jüngsten Akteuren die Chance zu geben, Spielpraxis zu sammeln. Die Ergebnisse flossen zwar nicht in die Gesamtwertung ein, dennoch erzielte die junge Truppe von Trainer Florian Modl passable Ergebnisse. Ein 7:7 gegen Nürnberg und ein 6:4-Sieg gegen München rundeten das gute Gesamtergebnis der Weidener Jugend ab.Der weißrussische Keeper Dimitry Siniak wurde zum besten Torwart und der Weidener Michael Bus zum besten Spieler des Turniers gekürt.Endstand1. SV Weiden 2. ZOR Brest 3. SG Stadtwerke München 4. 1. FCN Schwimmen 5. SV Würzburg 05