Die Bezirksmeisterschaft der A-Junioren ist eine Angelegenheit der Vereine aus dem Teilkreis Weiden. Drei Mannschaften liegen ganz vorne, der Titel geht an den FC Weiden-Ost.

Der FC Weiden-Ost ist wieder Bezirksmeister der A-Junioren. Am Dreikönigstag kämpften in der Regentalhalle in Nittenau die acht besten U19-Mannschaften des Bezirks um den Titel.In der Gruppe A war Seriensieger FC Weiden-Ost - viermal Bezirkssieger in fünf Jahren - nicht zu stoppen. Mit neun Punkten und drei Siegen war das Platz eins. Der Titelverteidiger, die SpVgg SV Weiden, trennte sich in ihrem ersten Spiel torlos von der JFG Tangrintel und unterlag dem FC Weiden-Ost mit 0:2. Mit vier Punkten belegte der Nachwuchs vom Wasserwerk Platz zwei, Schwarzhofen wurde mit drei Punkten Dritter, die JFG Tangrintel belegte Rang vier.Sehr ausgeglichen war die Gruppe B. Nach der Vorrunde lagen die JFG Haidenaabtal, der SC Regensburg und die JFG 3 Schlössereck mit je sechs Zählern an der Spitze. Eine Sondertabelle und zusätzlich die Tordifferenz mussten über die Ränge entscheiden. Letzter wurde in dieser Gruppe Gastgeber Nittenau mit null Punkten.Im ersten Halbfinale besiegten die Ostler den SC Regensburg mit 2:0, im zweiten verlor die SpVgg SV Weiden im Sechsmeter-Schießen mit 3:4 gegen die JFG Haidenaabtal.Im Spiel um Platz 7 bezwang die JFG Tangrintel den TSV Nittenau mit 3:0, das Match um Platz 5 ging mit 2:1 zugunsten des SV Schwarzhofen aus. Im kleinen Finale fand die SpVgg SV Weiden gegen den SC Regensburg zu ihrer Form und gewann mit 3:1.Das Endspiel gegen Haidenaabtal war mit 2:0 wieder eine klare Sache für den FC Weiden-Ost, der bei diesem Turnier alle seine Spiele gewann. Das sehr faire und auf gutem Niveau stehende Turnier hätte mehr Zuschauer verdient gehabt.Gruppe ASV Schwarzhofen - Weiden-Ost 1:2 SpVgg SV Weiden - JFG Tangrintel 0:0 Schwarzhofen - SpVgg SV Weiden 1:3 JFG Tangrintel- FC Weiden-Ost 1:2 FC Weiden-Ost - SpVgg SV Weiden 2:0 JFG Tangrintel - SV Schwarzhofen 1:41. FC Weiden-Ost 6:2 9 2. SpVgg SV Weiden 3:3 4 3. SV Schwarzhofen 6:6 3 4. JFG Tangrintel 2:6 1Gruppe BJFG Haidenaabtal - TSV Nittenau 3:1 SC Regensburg - JFG 3 Schlösser 2:0 Haidenaabtal - SC Regensburg 2:0 JFG 3 Schlösser-Eck - Nittenau 6:0 TSV Nittenau - SC Regensburg 1:2 JFG 3 Schlösser - Haidenaabtal 2:11. JFG Haidenaabtal 6:3 6 2. SC Regensburg 4:3 6 3. JFG 3 Schlösser-Eck 8:3 6 4. SV Nittenau 2:11 0Um Platz 7JFG Tangrintel - TSV Nittenau 3:0Um Platz 5JFG 3 Schlösser - Schwarzhofen 1:2Um Platz 3SpVgg SV Weiden - SC Regensburg 3:1HalbfinaleFC Weiden-Ost - SC Regensburg 2:0 SpVgg SV Weiden - Haidenaabtal 3:4FinaleHaidenaabtal -FC Weiden-Ost 0:2