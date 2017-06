Die Strecke kennt er bereits. Doch am Samstag wird alles anders. Maximilian Zeus startet bei den deutschen Berglaufmeisterschaften am Arber. Und dann geht es um Zeiten und Platzierungen.

Pirk. Vor zwei Wochen überzeugte er im Italienischen Arco, am Samstag will Maximilian Zeus seine gute Form im Bayerischen Wald zeigen. Er startet bei den deutschen Berglaufmeisterschaften am Arber. Der junge Pirker kann es kaum erwarten, er ist die 12,5 Kilometer lange Strecke schon am vergangenen Sonntag probeweise gelaufen. "Im Vergleich zu anderen Strecken, die ich bisher gelaufen bin, ist dies eine eher leichtere", berichtet er. Auch wenn es nach obenhin steiler werde, liege die Schwierigkeit nicht beim Anstieg zum 1455 Meter hohen Gipfel, sondern bei der Streckenlänge. Insgesamt, so sagt er, sei es aber eine sehr schöne Laufstrecke.Bei seiner, nun vierten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft, geht Zeus topfit an den Start. Er konnte sich im Training bestens darauf vorbereiten. Vor gut zwei Wochen siegte er auch beim Nofi-Lauf in Kemnath. Im italienischen Arco wurde er einige Tage später bei einem stark besetzten Lauf Elfter. Der 21-jährige Student erhofft sich am Samstag am Arber einen Platz unter den ersten fünf. Jonas Lehmann sei unter anderem ein guter Läufer, aber einen Favoriten gebe es nicht, meint Zeus. Die letztjährigen Meister Michelle Maier und Toni Lautenbacher sind dieses Mal nicht dabei. Auch deswegen sieht Zeus den Lauf als recht offen an, da es mittlerweile viele gute Leute beim Berglauf gebe. Dennoch ist Zeus sehr zuversichtlich, im Bayerischen Wald einen guten Platz zu belegen.Gestartet wird der Lauf im Ortskern von Bayerisch Eisenstein auf 724 Meter Höhe. Die Strecke ist bis Kilometer 9,8 konstant steigend, dann folgt ein Flachstück bis 11,4 Kilometer und danach folgt der Aufstieg zum Arber-Gipfel. Zeus hofft, dann weit vorne dabei zu sein.