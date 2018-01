Die Wasserballer des Schwimmvereins Weiden verfolgen klare Ziele in der laufenden Saison. Sie wollen beide Titel in Süddeutschland verteidigen. Das heißt: Mit dem Double wieder Meister der 2. Liga Süd und Pokalsieger werden. Um das zu erreichen, müssen die Oberpfälzer noch einiges leisten und die nächste Hürde wartet bereits am Samstag in München. Die Mannschaft der Stadtwerke war in der letzten Saison die einzige, die gegen den Meister aus der Oberpfalz kein Spiel verlor. Beide Begegnungen der Teams endeten unentschieden, für den SV Grund genug, um sich für das kommende Spiel akribisch vorzubereiten.

Das ganze Trainingsprogramm der vergangenen Wochen wurde auf das Spiel in München zugeschnitten und schon letzte Woche gegen Stuttgart machten die Weidener einen sehr ordentlichen Eindruck: "Eigentlich habe ich die Mannschaft gegen Stuttgart, nach dem schweren Training, noch nicht so frisch erwartet", freut sich Coach Thomas Aigner, "wir sind auf einem guten Weg. In der letzten Saison gaben wir gegen München zwei Mal den sicher geglaubten Sieg aus der Hand, vielleicht weil wir beide Spiele gleich zum Beginn so klar dominierten." Das dürfe auf keinen Fall noch einmal passieren. Im Hinblick auf diese Unkonzentriertheit hatte Aigner im vergangenen Spiel angeordnet, dass sein Team trotz deutlicher Führung nicht nachlässt. "Mir war es wichtig, dass die Jungs über die gesamte Spielzeit konzentriert bleiben, unabhängig vom Zwischenstand", so der Coach. Darauf werde es auch am Samstag ankommen.Dem Trainer dürften, wenn nichts unvorhersehbares passiert, alle Kaderspieler zur Verfügung stehen. Dann ist zu erwarten, dass er auf die Aufstellung vom letzten Spiel auch in München vertraut. Die Münchner stolperten bereits, ähnlich wie die Weidener, gegen den Mitfavoriten SV Würzburg und befinden sich aktuell noch vor dem SV Weiden in der Tabelle. Allerdings haben sie ein Spiel mehr absolviert. Somit bekommt das Spiel einen richtungsweisenden Charakter und das nicht nur für das Duell München-Weiden, sondern womöglich auch für das Rennen um die Meisterschaft.