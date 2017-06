Was sich bereits angedeutet hat, ist nun Gewissheit: Trainer Franz Koller verlängert seinen Vertrag bei der SpVgg SV Weiden nicht. Zur neuen Serie kehrt der Nachfolger von Tomas Galasek nach nur sieben Monaten zu seinem Ex-Verein zurück. Aber die Weidener Verantwortlichen scheinen einen Plan B in der Tasche zu haben.

Bürgermeister zu Gast

Zeitnahe Nachfolge-Lösung

Zwei Wochen bevor die Vorbereitung auf die neuen Bayernliga-Serie starten soll, steht die SpVgg SV Weiden plötzlich ohne Trainer da. Franz Koller wirkte selbst überrascht von der Entwicklung der letzten drei Tage. "Der Aufwand als Trainer der SpVgg SV war für mich enorm. Das habe ich erst in den vergangenen Tagen realisiert, als der gesamte Druck des Abstiegskampfes abgefallen ist. Und so kam ich ins Grübeln, als mein Ex-Verein nun sehr massiv um mich geworben hat", sagte Koller.Mit dem SV Neukirchen beim Hl. Blut war Koller 2016 in die Landesliga aufgestiegen, damit war seine Mission aber eigentlich als erfüllt betrachtet worden. "Der Abteilungsleiter stand fast täglich vor meiner Tür, zu meinem Geburtstag war der gesamte SV-Vorstand da und jetzt saß selbst der Neukirchener Bürgermeister auf meiner Terrasse und bat mich, zurückzukommen." Diesem intensiven Werben gab Koller nun nach - nach einer mehr oder weniger schlaflosen Nacht. "Ich hatte mit Philipp Kaufmann am Mittwoch ein Gespräch und wir hatten vereinbart, dass ich noch einmal eine Nacht darüber schlafen sollte. Am Donnerstagmorgen habe ich ihn angerufen und ihm meine Entscheidung mitgeteilt, dass ich zu 'meinem' Verein zurückgehen werde." Koller, der aus Furth im Wald stammt, bezeichnete besonders die Fahrzeiten zum Training und zu Treffpunkten als "brutale Erleichterung". Zum Trainingsgelände in Neukirchen fährt Koller gerade einmal zehn Minuten - im Vergleich zu über einer Stunde nach Weiden. Zudem entwickle sich sein Ex-Verein besonders infrastrukturell zu einer angesagten Adresse. "Dort wird demnächst ein Kunstrasenplatz fertig, so dass ich top Trainingsbedingungen vorfinden werde."Koller dankte der SpVgg SV Weiden. Zum einen für die Möglichkeit, sich in der Bayernliga beweisen zu dürfen. Zum anderen, dass ihn Kaufmann aus seiner mündlichen Zusage, die SpVgg SV auch in der kommenden Serie zu coachen, entließ. "Ich hätte gerne mit dem unglaublichen 98er-Jahrgang zusammengearbeitet, aber es ist sinnvoller, dass wir uns jetzt absolut im Guten trennen, weiter in die Augen schauen können, als wenn wir nach einigen Monaten festgestellt hätten, der Trainer ist nicht mehr mit ganzem Herzen bei der Sache." Kaufmann und Koller hätten sich bei einer Unterredung in Oberviechtach mit einer Umarmung verabschiedet."Die ganze Entwicklung hat uns total überrascht, auch wenn ich Franz' Beweggründe absolut nachvollziehen kann", zeigte sich Weidens Sportvorstand Philipp Kaufmann verständnisvoll. Eine langwierige Suche nach einem Nachfolger werde es am Wasserwerk jetzt aber nicht geben. "In diesem Geschäft muss man immer damit rechnen, dass der Trainer plötzlich weggeht. Deswegen haben wir schon länger für den Fall der Fälle einen Plan B im Hinterkopf. Der ist nun eingetreten und wir haben umgehend erste Gespräche geführt. Ich denke, dass wir zeitnah eine adäquate Lösung präsentieren können", sagte Kaufmann. Es nütze nichts, jetzt Trübsal zu blasen. Die Verantwortlichen könnten Koller ja nicht zwingen, weiter Trainer zu bleiben. "Wir danken Franz für seinen Einsatz. Er sollte den Klassenerhalt mit der Mannschaft schaffen, das ist ihm geglückt." Am geplanten Ablauf der Vorbereitung werde der Wechsel auf dieser elementar wichtigen Position nichts grundlegend verändern. "Wir werden Training und Testspiele mit dem neuen Mann sicher modifizieren, aber wir halten an unseren bisherigen Planungen fest."