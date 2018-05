Die SpVgg SV Weiden hat Willi Hagn , ein echtes Urgestein bei den Schwarz-Blauen, zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Kurt Haas überreichte die Auszeichnung zum 70. Geburtstag. "Ich hoffe, dass ich noch einige Jahre den Job als Zeugwart bei euch so erledigen kann, wie ich es immer getan habe", sagte der Jubilar. Der Chef des "Clubs 20/21", Michael Kurz , krönte die Feier mit einer Torte in den Vereinsfarben. Viele Ehemalige und Freunde fanden an diesem Abend den Weg in den VIP-Raum der SpVgg SV und die eine oder andere Anekdote aus der "Wäschekammer der Weidener" machte die Runde.