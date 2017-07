Der Behinderten- und Vitalsportverein (BVS) Weiden schickte neun Kegler und Keglerinnen zur deutschen Meisterschaft nach Weinheim. Es stand der Wettbewerb "Kegeln Classic" auf dem Jahresprogramm.

Die Ergebnisse im Einzel und im Mannschaftswettbewerb waren hervorragend. Es sprangen jeweils zwei Titelgewinne und Podiumsplätze heraus. Peter Höhn belegte den 1. Platz in der Klasse 1HM mit 437 Holz. Jeweils den 2. Platz erreichten Bernd Werner (Klasse 2HM) mit 458 Holz und Manfred Ziegler (2SH) mit 454 Holz. Gerlinde Schell (2MD) wurde mit 355 Holz Fünfte und Petra Irlbacher (4MD) kam mit 342 Holz auf den 10. Platz.Die Herrenmannschaft wurde zudem Deutscher Meister im Classic. Mit fünf Holz Vorsprung setzte sich Weiden (2594) vor dem BSV Pirmasens (2589) und dem BSKV Hemsbach (2587) an die Spitze. An den Start gingen Gerhard Sterker (459), Manfred Ziegler (451), Detlef Götz (430), Bernd Werner (451), Robert Moller (416) und Peter Höhn/Torsten Hartmann (387).Vorsitzende Sabine Birner gratulierte dem Team bei der Rückkehr aus Weinheim für den bravourösen Einsatz.