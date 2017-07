Heuer feiert der Verein für Bewegungsspiele (VfB) sein 60-jähriges Bestehen. Nach dem Spieletag und den Ehrungen greifen auch die Alten Herren des VfB ins Spielgeschehen ein. Und das gar ausgefallen sportlich und unvergleichlich: Die Abteilung hat sich den FC Bayern München (FCB), Abteilung Alte Herren, eingeladen. Und die Abteilung reist auch an.

So kommt der FCB am Samstag, 5. August, nach Weiden. Das ist zwar erst zwei Wochen nach dem Ehrenwochenende. Aber das hat seinen Grund: Die Senioren C stehen noch bis Ende Juli im Punkt- und Spielbetrieb. Die Idee der VfB-Abteilung mit Leiter Michael Feilhuber war dagegen schon im Dezember des Vorjahres geboren worden. Feilhuber fragte auch beim Seniorenkoordinator des FC Bayern nach. Dieser betreut fünf Seniorenmannschaften. Nach der Kostenfreistellung des FCB und der Mitteilung des durchschnittlichen Alters hatte sich der Seniorenmanager Klaus Papst gemeldet. "Es kommen die Senioren C im Alter von 45 bis 50 Jahren", freute sich Feilhuber.Eine Zusage bestimmter Spieler konnte der Manager nicht mitteilen. Das gebe es nicht bei Freundschaftsspielen, wusste Feilhuber. Fest steht aber, das Spiel wird auf dem VfB-Platz um 14.30 Uhr auf dem Großfeld angepfiffen und dauert 90 Minuten. Eintritt: fünf Euro. Nach dem Spiel gibt es ein gemeinsames Abendessen. Gegen 19.30 Uhr reisen die Spieler ab. Der Festbetrieb beim VfB dauert jedoch bis Mitternacht. Ob ein Zelt aufgestellt wird, entscheidet die Abteilung je nach Wetter. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.