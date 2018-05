Die nächsten Termine des Fördervereins des FC Weiden-Ost stehen bevor: Zum Sommerfest (8. bis 10. Juni) spielt die U 19 von Jahn Regensburg gegen die erste Mannschaft. Der Förderverein übernimmt zudem das Catering beim Seifenkistenrennen am 22. Juli und richtet das Sommernachtsfest im Stadtbad aus.

Vorsitzender Horst Fuchs begrüßte zur Jahreshauptversammlung im Sportheim viele Mitglieder und Freunde. Im Rechenschaftsbericht 2017 erinnerte Stellvertreter Hans Forster an die Verpflegung bei Turnieren der E- und F-Jugend im Januar und Mai, an das Sommerfest im Stadtbad, den Familientag am Sportplatz sowie die Beteiligung der Vorsitzenden an den zahlreichen Weihnachtsfeiern des Vereins, bei denen für alle Kinder und Jugendliche ein Essen spendiert und Trainern und Betreuern Gutscheine überreicht wurden.Schatzmeister Hans Ott stellte einen erfreulichen Kassenstand vor, appellierte aber, noch mehr Geld zu sammeln. Er erklärte aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt. Bei den Neuwahlen votierten die Mitglieder einstimmig für Vorsitzenden Horst Fuchs, Stellvertreter Hans Forster, Schriftführerin Theresia Stehlik, Stellvertreter Waldemar Haller, Kassenwart Erwin Guttenberger (neu), Beisitzer Franz Bäumler, David Eckert (neu), Ulrich Farnbauer, Konrad Schenk, Irmgard Schönfelder und Vaslav Stehlik, Kassenrevisoren Karin Schindler und Manfred Thiem. Der bisherige Beisitzer Alexander Lache erklärte seinen Verzicht auf das Amt mit zeitlichen Gründen.Stadtrat Josef Gebhardt bezeichnete den Sport als enormen Beitrag im gesellschaftlichen Leben. Ein Förderverein sei wichtiger Faktor eines Sportvereins. Reinhard Meier, Präsident des Stadtverbands für Leibesübungen, lobte den Förderverein des FC Weiden-Ost als aktivsten der wenigen Fördervereine der Stadt und hob dessen Unterstützung der Jugendarbeit hervor. Der Vorsitzende des Hauptvereins, Franz Bäumler, betonte, dass man ohne die Unterstützung und das Sponsoring des Fördervereins den Spielbetrieb mit 15 Mannschaften nicht aufrecht erhalten könne. Fußball-Abteilungsleiters Marcus Meier dankte für die beispiellose Unterstützung der zwölf Jugendmannschaften, darunter drei in der Bezirksoberliga, und freute sich über die Teilnahme der U-19-Jugend an der bayerischen Hallenmeisterschaft mit Bundesligateams.