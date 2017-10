Die Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß sind mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Der Heimspieltag macht durchaus Mut für kommende Aufgaben.

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bayernliga sah die neu formierte Mannschaft dem ersten Saisonauftritt in der Landesliga mit gemischten Gefühlen entgegen. Ohne die Routiniers aus der vergangenen Saison und ohne einige wichtige Nachwuchsspielerinnen, die aufgrund des Jugendspielrechts erst noch in der 3. Damenmannschaft antreten mussten, war das Team um Trainer Waldemar Deka unsicher, wie das Zusammenspiel am ersten Spieltag klappen wird. Die erfahrenen Spielerinnen Claudia Ender, Anna Troglauer und Steffi Haase sprangen in die Bresche, so dass der Spieltag unterm Strich als Erfolg verbucht werden kann.Gegen den ersten Gegner, den TSV Abensberg, zog die Spielgemeinschaft allerdings deutlich mit 0:3 (12:25, 19:25, 22:25) den Kürzeren. Der Verlauf der Sätze ähnelte sich. Anfangs konnte die Spielgemeinschaft mithalten. Aber im weiteren Verlauf kippten die Sätze in Richtung TSV. Deutlich wurde aber, dass das Spiel im Spielverlauf insgesamt besser und sicherer wurde.Ganz anders verlief die Partie gegen den TSV Neutraubling, die mit 3:0 (25:16, 25:22, 25:20) gewonnen wurde. Stellerin Ellen Heimburger, die die Bälle variabel verteilte, sowie Aufschlagserien von Sophie Breinbauer und Sarah Slama waren die Grundlagen für den klaren Erfolg. Auch Libera Corinna Dengl überzeugte bei der Annahme und Abwehr, in der Mittelposition setzten sich die beiden Mittelblockerinnen Denitsa Peeva und Lena Bauer immer wieder durch.Am Samstag, 21. Oktober, tritt die SG in Memmelsdorf an. Dann stoßen die Jugendspielerinnen Andrea Grünbauer, Tina Rathgeber, Hannah Soderer und Lea Wagner zum Kader.Es spielten: Bauer, Breinbauer, Dengl, Ender, Haase, Heimburger, Peeva, Slama, Troglauer.