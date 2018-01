Gerade noch rechtzeitig haben die Volleyballerinnen der SG Weiden-Vohenstrauß beim Tabellenletzten in Neutraubling das Gaspedal gefunden. Hochmotiviert kämpfte sich eine geschlossene Mannschaft unter Trainer Waldemar Deka nach anfänglichen Schwierigkeiten in die Partie. Am Ende stand ein 3:1-Sieg.

Den ersten Satz schenkte die Spielgemeinschaft her. Es fehlte an Konzentration, zudem schlichen sich Leichtsinnsfehler in der Abwehr ein. Die Gastgeber durften sich über ein 25:22 freuen.Die Aufholjagd der SG ließ noch auf sich warten. Denn auch im zweiten Satz zeigten die jungen Spielerinnen anfängliche Schwächen, konnten aber beim Rückstand von 7:11 die Wende einleiten. Vor allem die gut gesetzten Aufschläge durch Hannah Soderer ermöglichten einen Ausgleich und den anschließenden klaren Satzsieg mit 25:18.Dieses Erfolgserlebnis schien den SG-Damen mächtig Rückenwind zu geben. Total motiviert zeigte die SG den Gastgeberinnen ihre Stärke und gewann auch Abschnitt zwei. Den abschließenden Satz konnten die Volleyballerinnen durch die präzisen Aufschläge der eingewechselten Lena Bauer und eine gute Abwehrarbeit für sich entscheiden. Alle Bemühungen der Neutraublinger waren vergeblich, die SG dominierte mit einem souveränen 25:15. Mit anfangs hart umkämpften, aber wohlverdienten drei Punkten im Gepäck, reiste die SG damit in die Heimat zurück.SG: Lena Bauer, Sophie Breinbauer, Corinna Dengl, Ellen Heimburger, Denitsa Peeva, Christina Rathgeber, Sarah Slama, Hannah Soderer, Lea Wagner, Lotta Weiß