Nach nur einem Jahr ist bereits wieder Schluss: Die Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß verzichten auf das Startrecht in der Bayernliga Nord und treten eine Klasse tiefer an. Der freiwillige Rückzug hat personelle Ursachen.

Wir haben genügend Talente, die sich in der Landesliga etablieren können. Aber es wird natürlich schwer. Peter Rathgeber, Volleyball-Abteilungsleiter beim TB Weiden

Weiden/Vohenstrauß. Eigentlich hatte die Spielgemeinschaft Weiden/Vohenstrauß zuletzt ihr Saisonziel erreicht. Mit Platz sieben in der Abschlusstabelle 2016/17 schaffte der Aufsteiger rein vom sportlichen Aspekt her den Klassenerhalt. Dennoch geht das Abenteuer Bayernliga Nord schneller als ursprünglich geplant zu Ende. "Der Aderlass ist einfach zu groß", sagt Peter Ratgeber, Spartenleiter Volleyball beim TB Weiden. "Es macht keinen Sinn, weiter in dieser Spielklasse anzutreten. Wir werden wieder in der Landesliga spielen."Gleich mehrere Leistungsträger stehen der SG aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. So hat nicht nur TB-Urgestein Monia Slama einen Schlussstrich gezogen und ihre verdienstvolle Volleyballkarriere beendet. Auch Sandra Diller (neues Ziel unbekannt), Julia Pfaffenzeller (zum SV Hahnbach/Regionalliga) und Ellen Heimburger (TV Altdorf/3. Liga) haben sich abgemeldet. Zudem werden Anna Troglauer und Anna Wutzlhofer aufgrund ihres Studiums kürzer treten. Beide wollen nur noch sporadisch aushelfen, dann wenn Not am Mann ist. Ein Fragezeichen steht hinter Sara Slama, die möglicherweise ortsfern ein Studium aufnimmt.Aus dem letztjährigen Kader halten mit Lena Bauer, Sophie Breinbauer, Corinna Dengel und Denitsa Peeva vier Spielerinnen zur Stange. Rathgeber hofft, dass auch Ellen Heimburger immer wieder mal in der Landesliga aufschlagen kann. "Wir haben für sie ein Doppelstartrecht beantragt. Wir wissen aber noch nicht, ob das klappt." Um in der Landesliga eine konkurrenzfähige Truppe zu stellen, hat der TB Weiden seine bislang in der Bezirksklasse spielende zweite Damenmannschaft aufgelöst. Ein halbes Dutzend Nachwuchskräfte werden "hochgezogen" und sollen unter dem neuen Trainer Waldemar Deka ihr Können beweisen.Apropos Deka: Mit dem gebürtigen Polen hat die Spielgemeinschaft einen Mann an Land gezogen, der das blutjunge Team weiterentwickeln soll. "Waldemar Deka hat bereits viel im Jugendbereich gearbeitet, unter anderem auch mit der Oberpfalzauswahl. Er ist der Richtige, um den Mädchen etwas beizubringen", glaubt Rathgeber. Der 57-jährige Deka kehrt zudem zurück zu seinen Wurzeln. Denn der TB Weiden war neben Vohenstrauß, Hirschau und Marktredwitz eine wichtige Station in seiner aktiven Laufbahn. Zuletzt war der in Moosbach wohnende Deka im Nürnberger Raum als Trainer aktiv.Erste Trainingseinheiten unter ihrem neuen Coach hat die Mannschaft bereits absolviert. Die Saisonvorbereitung soll Anfang September beginnen, wobei Rathgeber die sportlichen Erwartungen nicht zu hoch ansetzt: "Wir haben genügend Talente, die sich in der Landesliga Nordost etablieren können. Aber es wird natürlich schwer." Punktspielauftakt ist am 14. Oktober mit den Heimspielen gegen TSV Abensberg und TSV Neutraubling.