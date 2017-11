Weiden/Vohenstrauß. Diese Niederlage tut, weil sie überflüssig war: Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß haben beim 1:3 gegen den eigentlich schwächeren Gegner und Gastgeber TB Regenstauf drei Punkte verschenkt.

Mit berechtigten Aussichten auf einen Sieg machten sich die Damen der Spielgemeinschaft auf den Weg nach Regenstauf. Es fehlte Zuspielerin Ellen Heimburger, da sie einen Einsatz beim Drittligisten TV Altdorf hatte. Jedoch konnte die Mannschaft nicht an die gute Leistung des letzten Spieltages anknüpfen. Zu viele Fehler im Aufschlag, Unsicherheiten in der Annahme und im Zuspiel und daraus folgend zu wenig Durchschlagskraft im Angriff sorgten dafür, dass man als Verlierer vom Parkett ging.Nach einem nervösen Beginn gerieten die Gäste schnell mit acht Punkten in Rückstand. Man machte zu viele Aufschlagfehler, so dass der erste Satz mit 16:25 an Regenstauf ging. Der zweite Satz war über weite Strecken ausgeglichen. Annahme- und Absprachefehler in der Abwehr führten aber zum Satzverlust mit 21:25. Im dritten Durchgang keimte zunächst Hoffnung auf: Die SG erarbeitete sich eine Zehn-Punkte-Führung, die sie aber aufgrund von Unkonzentriertheiten nur knapp mit 25:21 ins Ziel retten konnte. Der Schlendrian setzte sich im vierten Satz fort, so dass auch dieser verloren ging. Die Mannschaft hat nun drei Trainingswochen Zeit, um sich auf die beiden Heimspiele am 2. Dezember gegen SV Wilting und SG Schnaittenbach/Hahnbach vorzubereiten.Es spielten: Lena Bauer Sophie Breinbauer, Corinna Dinge, Denitsa Peeva, Christian Rathgeber, Sarah Slama, Hannah Soderer, Lea Wagner, Lotta Weiß.