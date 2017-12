Die Volleyball-Landesliga-Mannschaft der SG Weiden/Vohenstrauß musste sich in Schwandorf mit 2:3 geschlagen geben.

Erster Satz an SG

Nicht zufrieden

Die Spielerinnen kennen sich aus vielen Partien und haben zum Teil miteinander gemeinsame Meisterschaften bei U18 beziehungsweise U20 bestritten. So war die Partie von Beginn an sehr leidenschaftlich und intensiv.Die SG zeigte im ersten Satz eine starke Annahme und erwies sich im Angriff ein ums andere Mal erfolgreich. Auch die guten Aufschläge der Schwandorferinnen ließen sie nicht aus dem Konzept bringen. Sie gewannen diesen Satz recht überzeugend mit 25:18.Den zweiten Satz musste die SG aufgrund vermehrter Annahmefehler und zu geringem Druck im Aufschlag mit 17:25 an den VC Schwandorf abgeben. Ausgeglichen verlief der dritte Satz. Obwohl sie immer wieder punktemäßig im Vorteil war, gab die SG den Satz mit 23:25 an den VC Schwandorf ab. Einige Schiedsrichterentscheidungen fielen dabei zuungunsten der SG-Mädchen aus.Die SG Weiden/Vohenstrauß schüttelte das ab und gewann mit einer geschlossen Mannschaftsleistung sowie mit viel Einsatz den vierten Satz mit 26:24. Im Entscheidungssatz ließen Kräfte und Konzentration aber nach. Die SG geriet gleich zu Beginn mit sechs Punkten in Rückstand. Es lief nichts mehr zusammen und die Fehler häuften sich sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Taktische Auszeiten des Trainers Waldemar Deka erreichten die Spielerinnen nicht mehr. Es reichte nur noch für einige Punkte und so verlor die SG den Tiebreak deutlich mit 8:15.Mit dem einen Punkt waren die Weidner/Vohenstraußer nicht zufrieden, da ein Sieg durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Mit der 2:3-Niederlage ist die Spielgemeinschaft nun auf den 6. Platz der Tabelle abgerutscht.Am Samstag wartet bereits der nächste Gegner. Die SG muss in Bayreuth antreten. Auch wenn die Mannschaft aus Bayreuth Dritter ist, will die SG Weiden/Vohenstrauß alles unternehmen, um drei Punkte nach Hause zu fahren. In den vergangenen Jahren war das stets ein schwieriges Unterfangen.Außer Sophie Breinbauer werden alle Spielerinnen an Bord sein.Es spielten: Lena Bauer, Sophie Breinbauer, Corinna Dengl, Andrea Grünbauer, Ellen Heimburger, Denitsa Peeva, Christina Rathgeber, Sarah Slama, Hannah Soderer, Lea Wagner, Lotta Weiß