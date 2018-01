Die "Top 8" der Hauptrunde der Oberliga Süd starten am Freitag in die Meisterrunde. Die Punkte werden mitgenommen. Nach 14 Spieltagen stehen die Platzierungen für die Play-offs mit den Klubs der Oberliga Nord fest.

Eishockey-Oberliga: Statistik der Hauptrunde Topscorer



Tore Assists Punkte 1. Jared Mudryk (Selb) 25 40 65 2. Nikola Gajovsky (Rgbg.) 23 41 64 3. Arnoldas Bosas (Rgbg.) 37 23 60 4. Kyle Gibbons (Degg.) 27 33 60 5. Ty Morris (Peiting) 19 38 57 6. Josef Straka (Weiden) 21 30 51 12. Martin Heinisch (Weiden) 27 16 43 17. Matt Abercrombie (Weiden) 21 20 41 25. Marcel Waldowsky (Weiden) 10 29 39



Torjäger



Spiele Tore 1. Arnoldas Bosas (Rgbg.) 31 37 2. Kyle Gibbons (Degg.) 30 27 3. Martin Heinisch (Weiden) 31 27 4. Jared Mudryk (Selb) 32 25 5. Nikola Gajovsky (Rgbg.) 32 23 6. Peter Abstreiter (Landshut) 29 22 7. Matt Abercrombie (Weiden) 32 21 Josef Straka (Weiden) 32 21 Vitali Stähle (Weiden) 32 14

Zum Abschluss der Hauptrunde der Oberliga war es noch einmal richtig spannend. Die Blue Devils Weiden sicherten sich am vorletzten Spieltag mit dem überraschenden 6:3-Erfolg beim Deggendorfer SC den achten Platz. An der Spitze holte der EV Landshut mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Starbulls Rosenheim den inoffiziellen Titel den Hauptrunden-Meisters.Von dieser Tabellenregion sind die Blue Devils weit entfernt. Für die Weidener geht es darum, vielleicht noch einen Platz gutzumachen, um in der ersten Play-off-Runde Nord-Primus Tilburg Trappers aus dem Weg zu gehen. Auf Rang sieben, den der Oberpfälzer Rivale EV Regensburg einnimmt, hat die Truppe von Trainer Milan Mazanec fünf Punkte Rückstand. Die Domstädter trennten sich am Mittwoch von Trainer Peppi Heiß, der Nachfolger soll bereits am Donnerstag vorgestellt werden.Nach der Aufregung um das OTV-Interview von Marcel Waldowsky gilt es für die Weidener, sich schnell wieder auf das sportliche Geschehen zu konzentrieren. Das Auftaktmatch könnte schwerer nicht sein - am Freitag treten die Blue Devils beim Tabellenzweiten Starbulls Rosenheim an. In der Hauptrunde gab es mit 2:6 zu Hause und 2:7 in Oberbayern zwei klare Niederlage. Da sieht die Bilanz gegen den Sechsten ERC Sonthofen, der am Sonntag um 18.30 Uhr in der Hans-Schröpf-Arena gastiert, mit zwei Siegen (4:2 und 4:3 nach Verlängerung) und zwei Niederlagen (3:7 und 1:6) besser aus.Neben der Entlassung von Coach Heiß in Regensburg gab es in den letzten Tagen weitere Personalien. Der Schwede Viktor Lennartsson, bisher von den Lausitzer Füchsen ausgeliehen, bleibt bis Saisonende beim EV Landshut. Zudem hat der EVL die Verträge von Marco Baßler und Luca Trinkberger jeweils um ein Jahr verlängert.