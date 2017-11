Der Wiederbeginn nach der Länderspiel-Pause ist nur den Selber Wölfen optimal geglückt. Drei weitere Teams holten fünf Zähler. Die Blue Devils erkämpften sich zwar zwei Punkte, blicken aber jetzt auf eine Serie von bereits fünf sieglosen Partien zurück.

Gegen Deggendorf und Selb

In der Oberliga Süd ist aus dem Spitzenduo ein Trio geworden. Während die Starbulls Rosenheim (1./37 Punkte) in Lindau überraschend mit 2:3 nach Verlängerung verloren und der Deggendorfer SC (2./35) in Peiting klar mit 2:6 den Kürzeren zog, rückte der VER Selb (3./33) durch zwei Siege näher. Dabei erfüllten die Wölfe mit dem 5:2 bei Schlusslicht Miesbach nicht mehr als die Pflicht, beeindruckend war allerdings das 5:1 gegen den EV Regensburg (5./27). Bei den Oberfranken gab der Kanadier Ian McDonald sein Debüt. In Miesbach erzielte er gleich das wichtige 3:2 und steuerte zudem zwei Assists bei.Zwei Siege (jeweils 5 Punkte) landeten auch der EV Landshut (4./29), der EC Peiting (6./27) und der EV Lindau (10./15). Gegen die beiden Erstgenannten hatten die Blue Devils (7./21) das Nachsehen - in Landshut in der Verlängerung (5:6), gegen Peiting im Penaltyschießen (3:4). Für die Truppe von Trainer Milan Mazanec waren es die Niederlagen Nummer vier und fünf in Folge. Der Vorsprung auf Platz neun (Memmingen/16) beträgt zwar weiter fünf Zähler. Der kann aber schnell aufgebraucht sein, falls der Abwärtstrend weiter anhält.Die Gegner werden allerdings nicht leichter, am Wochenende haben es die Blue Devils mit dem Zweiten und Dritten zu tun. Gegen Deggendorf gab es in dieser Saison schon zwei Niederlagen, wobei vor allem das 2:7 zum Saisonstart noch in unguter Erinnerung ist. Die Niederbayern stellen die beste Offensive der Oberliga, besonders Kyle Gibbons knüpft jetzt wieder an die Treffsicherheit des Vorjahres an. Beim jüngsten 8:3 gegen Waldkraiburg traf der US-Amerikaner vier Mal. In der Torjägerliste liegt Gibbons mit 14 Treffern hinter dem Regensburger Arnoldas Bosas (19) und dem Weidener Martin Heinisch (15) auf Rang drei. Am Sonntag steigt dann das dritte Derby in dieser Saison gegen die Selber Wölfe. Nach starken Leistungen gewannen die Weidener die ersten beiden Duelle jeweils mit 4:3. Dafür haben die zuletzt fünf Mal siegreichen Oberfranken Revanche angekündigt.Drei Klubs haben in den vergangenen zwei Wochen die Verträge mit ihren Trainern vorzeitig verlängert: Selb mit Henry Thom und Deggendorf mit John Sicinski jeweils bis 2020, Landshut mit Axel Kammerer bis 2019. Per Förderlizenz sind ab sofort die Bayreuther DEL2-Akteure Felix Linden (Abwehr) und Thomas Voronov (Angriff) für den EV Regensburg spielberechtigt.Oberliga Süd16. SpieltagRosenheim - Landshut Fr. 19.30 UhrLindau - Miesbach Fr. 19.30 UhrWaldkraiburg - Peiting Fr. 19.45 UhrSonthofen - Selb Fr. 20.00 Uhr- Deggendorf Fr. 20.00 UhrRegensburg - Memmingen Fr. 20.00 Uhr17. SpieltagMemmingen - Lindau So. 17.30 UhrPeiting - Rosenheim So. 18.00 UhrLandshut - Regensburg So. 18.00 UhrSelb - Weiden So. 18.00 UhrMiesbach - Waldkraiburg So. 18.00 UhrDeggendorf - Sonthofen So. 18.30 Uhr1. Starbulls Rosenheim 15 59:27 372. Deggendorfer SC 15 75:46 353. Selber Wölfe 15 58:41 334. EV Landshut 15 62:46 295. EV Regensburg 15 71:48 276. EC Peiting 15 63:46 277. Blue Devils Weiden 15 55:65 218. ERC Sonthofen 15 44:45 179. ECDC Memmingen 15 50:69 1610. EV Lindau 15 53:64 1511. EHC Waldkraiburg 15 36:82 912. TEV Miesbach 15 39:86 4