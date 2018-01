Der nächste Paukenschlag bei den Blue Devils Weiden. Vorsitzender Thomas Siller und Stellvertreter Tobias Hacker stehen bei den Neuwahlen Mitte des Jahres nicht mehr zur Verfügung. Da bislang keine Nachfolger in Sicht sind, droht dem Eishockey-Standort Weiden der "worst case".

Selbst Derbys gegen Selb oder Regensburg sind seit letzter Saison nicht mehr ausverkauft - so wie das in früheren Jahren stets zuverlässig der Fall war. Tobias Hacker

Im schlimmsten Fall ist zu befürchten, dass der 1. EV Weiden einen Neuanfang in der untersten Spielklasse, der Bezirksliga, vollziehen müsste. Thomas Siller