Beim Heimkampf gegen den TSV Waldkirchen konnten die Gewichtheber des 1. AC Weiden erneut ihre Überlegenheit unter Beweis stellen. Am zweiten Wettkampftag der Bayernligasaison siegten die Weidener mit 433:292,2 Punkten.

Bereits im Vorfeld wurden die Sportler des Athletenclubs als die Favoriten der Begegnung gehandelt. Während der 1. AC Weiden am ersten Wettkampftag stolze 417 Punkte erzielen konnte, blieb es beim TSV Waldkirchen nur bei 363,6 Punkten. Ein Gesamtsieg der Mannschaft des 1. AC Weiden schien also wahrscheinlich, lediglich im Stoßen drohten die Gäste gefährlich zu werden.Bereits im Reißen konnten sich die Weidener von den Gästen absetzen, die einige Fehlversuche verzeichnen mussten. Auch der 1. AC Weiden hatte mit einigen Fehlversuchen zu kämpfen, doch vor allem die Leistungen von Kerstin Schemmel (34 Punkte im Reißen) und Johannes Popel (39,5 Punkte im Reißen) brachten die Mannschaft nach vorne. Und auch andere Sportler lieferten eine gute Performance ab. Anna Pilz konnte trotz eines ungültigen letzten Versuchs ihre Leistung vom ersten Wettkampf einstellen und Martin Riedl verbesserte seine Leistung bereits im zweiten Versuch um 2 Kilo.Mit einem Zwischenstand von 152,5:98.7 Punkten endete das Reißen mit einem ersten Tabellenpunkt für die Heimmannschaft.Eine unglückliche Verletzung eines Waldkirchener Hebers warf die ohnehin schon ersatzgeschwächte Gastmannschaft weiter zurück. Christian Heidl, der im Reißen 100 Kilogramm zur Hochstrecke brachte, dann aber zweimal an 104 Kilogramm scheiterte, musste den Wettkampf vorzeitig beenden. Damit war der Weg endgültig frei für den Siegeszug der Weidener Heber. Und die drehten jetzt nochmal auf.Angefeuert vom ersten Tabellenpunkt durch den Reiß-Sieg und die Mannschaftsleistung des ersten Wettkampfs vor Augen legten die Weidener Kilo um Kilo auf und verbesserten letztlich nicht nur ihre bisherige Saisonbestleistung, sondern zugleich die der letzten Saison von 426,9 Punkten. Nahezu alle Weidener Sportler konnten ihre Leistung um durchschnittlich vier Zähler verbessern und dadurch ein Endergebnis von 433 Relativpunkten erzielen. Doch auch die Gastmannschaft gab sich nicht vorzeitig geschlagen und kämpfte bis zuletzt. Mit 152 Kilogramm im Stoßen von Michael Winklbauer und glatte 100 Relativpunkte von Thomas Krieg sollen als Botschaft des TSV gelten, dass die Saison erst begonnen hat. Am Ende stand der 1. AC jedoch als klarer Sieger der Veranstaltung auf der Bühne.