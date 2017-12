"Schneeflöckchen, weißröckchen" wollten sie nicht mehr spielen. "Das haben wir schon am Nachmittag gemacht." Stattdessen intonierten sie "Vom Himmel hoch", was die winterliche Stimmung auch gut traf. Und es gab ja noch jede Menge andere Weihnachtslieder. Die "Waldnaabtaler Bauernmuse" hatte am Sonntagabend beim Musikhütten-Konzert vor der Rathaustreppe das ganz große Los gezogen: Es schneite mächtig und das machte die Blechmusik noch einen Deut adventlicher. Am Fuße des Michaelsturms präsentierte sich die Gruppe um den Tubisten Helmut Kutz mit fröhlichen Weisen. Vor dem flackernden Holzofen spielte die Blaskapelle bekannte Weihnachtslieder, wie "Macht hoch die Tür" oder "Jingle Bells". Musik, die zum Plaudern und Glühweintrinken einlud. Bild: Kunz