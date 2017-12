Sie sind Langstrecken-Paddler, begeistern aber mit kurzweiligen Wettbewerben: Die Ergebnisse des Bayerischen Wanderfahrer-Wettbewerbs 2016/2017 erfuhren die Teilnehmer nun beim Oberpfälzer Bezirkskanutag in Regensburg. Und ein Mitglied des Kanu-Weiden-Vereins durfte sich besonders freuen.

Bei der Jugend paddelte sich souverän Luca Henschke mit 735 Kilometer an die Spitze. In der Oberpfalz-Liste konnte er sich mit diesem guten Ergebnis ebenfalls als bester Jugendlicher behaupten. Auch in Bayern hat ihn in diesem Jahr kein Jungkanute an Kilometern überboten. Leif Zimmermann von Kanu-Weiden ist bei den Erwachsenen mit 2248 km der beste Vereins- und Bezirkspaddler der Oberpfalz. In Bayern liegt er auf einem guten sechsten Platz.Kanu-Weiden ist weiter mit Manfred Weichselmann (1511 km, dritter Platz) und Anita Weichselmann (1501 km, vierter Platz) bei den Bestleistungen der Oberpfalz dabei. Weitere gute Ergebnisse erzielten Manfred Schmidt (829 km) und Ingeborg Rudnik (632 km). Bei den Senioren sind Rudolf Frieser (567 km), Irene Frieser (450 km), Heribert und Ilse Stock (mit je 440 km) gut platziert."Dem ganzen Bezirk fehlten dieses Jahr fast 20 000 Kilometer gegenüber den Vorjahren", betonte Bezirksvorsitzender Karlheinz Baumer. Doch die Ergebnisse waren bei den besten drei Vereinen ganz passabel: Der Kanu-Club Schwandorf hatte mit 19 427 Kilometern die Nase vorn, gefolgt vom Ruder- und Faltbootclub Regensburg (16 479 km). Der drittstärkste Verein der Oberpfalz war Kanu-Weiden mit 14 381 km.