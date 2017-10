Die Wasserballer des SV Weiden sind in einer ansprechenden Frühform. Die Mannschaft sprühte gegen den SV Blau-Weiß Bochum vor Spiellaune und siegte in der ersten Runde des Deutschen Wasserballpokals mit 15:10 (4:3, 5:3, 2:2, 4:2). Nächster Pokal-Gegner ist Oberligist DJK-SV Duisburg, bei dem die Oberpfälzer am 21. Oktober antreten.

Für das erste Spiel fand ich die Leistung extrem gut. In unseren Reihen haben alle ohne Ausnahme gekämpft. Thomas Aigner

Kapitän Thomas Kick eröffnete die Partie mit seinem ersten Treffer nach knapp zwei Minuten. Die Gäste glichen kurze Zeit später in Überzahl aus, doch dies sollte der einzige Gleichstand bleiben. Die Weidener setzten sich nach und nach ab, spielten ihre Aktionen meist gelungen aus, scheiterten aber zu oft im Abschluss. Nach 4:3 im ersten Spielabschnitt folgte ein 5:3 im zweiten und damit eine 9:6 Führung zur Halbzeit.Im dritten Viertel konnten die Hausherren ihre Führung zwar nicht mehr ausbauen, verteidigten jedoch den Halbzeitvorsprung von drei Toren zur letzten Viertelpause. Im Schlussviertel bemühten sich die Gäste zwar, nochmals heranzukommen. Es reichte aber nicht mehr, um die SV-ler an diesem Abend zu bezwingen. Ganz im Gegenteil, die Gastgeber schlossen die Partie mit drei Treffern in Folge zum verdienten 15:10-Endstand ab.Thomas Aigner, der die Trainerverantwortung am Beckenrand übernahm, war sichtlich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und lobte vor allem die richtige Einstellung der Truppe: "Für das erste Spiel fand ich die Leistung extrem gut. In unseren Reihen haben alle ohne Ausnahme gekämpft. Man hat gesehen, dass sie Spaß am Spiel hatten. Auch mit dem Überzahlspiel dürfen wir zufrieden sein." Die Angriffe, so Aigner, seien fast immer richtig gut ausgespielt worden. "Im Abschluss hatten wir aber manchmal ein wenig Pech. Jetzt haben wir noch einige Wochen, um uns für den Ligastart zu wappnen. Die nächste Pokalhürde in Duisburg scheint für uns auch machbar".StatistikSV Weiden spielte mit: Matthias Kreiner im Tor, Nikolaj Neumann (3 Treffer), Alexander Hinz (2), Michael Trottmann (1), Thomas Kick (1), Stephan Schirdewahn, Andreas Jahn (2), Sean Ryder (4), Philipp Sertl und Jakob Ströll (2) - Wasserverweise: Weiden 7, Bochum 6 + 1 x SpielzeitstrafeDeutscher Wasserball-Pokal1. RundeSG Schöneberg Berlin - SV Ludwigsburg 1:10, SGW Brandenburg - - SpVg Laatzen 11:8, HSC Hellas Hildesheim - WU Magdeburg 12:14, HSG Warnemünde - SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal 3:13, 1. Frankfurter SC - Hamburger TB 18:5, SV Zwickau - SG Stadtwerke München 12:11, SV Weiden - SV BW Bochum 15:10, SG Leimen/Mannheim - SGW Rhenania/BW Poseidon Köln 8:18Auslosung 2. Runde (21.10.)DJK-SV Poseidon Duisburg - SV Weiden, SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal - SVV Plauen, SV Würzburg - SV Ludwigsburg, SGW Brandenburg - Duisburger SV, WU Magdeburg - SV Poseidon Hamburg, 1. Frankfurter SC - SC Wedding, SV Krefeld - SC Neustadt/Weinstraße, SV Zwickau - SGW Rhenania/BW Poseidon Köln