Die Wasserballer des SV Weiden verzeichnen einen optimalen Saisonauftakt. Nach zwei Siegen geht es für die Oberpfälzer in der 2. Liga Süd mit einem Doppeleinsatz in Stuttgart weiter.

Ich erwarte von der Mannschaft volle Konzentration und ein engagiertes Auftreten. Thomas Aigner, Trainer des SV Weiden

Am Samstag ist der Schwimmverein beim PSV Stuttgart (8. Tabellenplatz) zu Gast, einen Tag später steht die Partie beim DWL-Absteiger und aktuellen Schlusslicht SV Cannstatt auf dem Terminplan. Während die Stuttgarter mehr oder minder erwartungsgemäß im Tabellenmittelfeld stehen, tragen die Cannstätter nach drei Spieltagen ohne Punktgewinn überraschend die Rote Laterne. Der Altmeister um Erfolgscoach Andras Feher verlor nach dem Abstieg viele wichtige Spieler und wartet immer noch auf die ersten Ligapunkte der Saison. Dennoch wollen die Max-Reger-Städter keinen der beiden Gegner auf die leichte Schulter nehmen.Die letzte Vorstellung gegen den Aufsteiger Bietigheim (14:9) in der Weidener Thermenwelt war, auch wenn erfolgreich, nicht besonders überzeugend. Vor allem im Abschluss erkennen die Verantwortlichen Steigerungspotenzial. "Die Spielabläufe im Angriff waren gar nicht schlecht, nur der Abschluss ließ letzte Woche noch zu wünschen übrig. Wenn wir mit komplettem Kader auftreten können, die Abwehrreihen mit Thomas Kick stabilisieren und konzentriert unsere Chancen nutzen, können wir sicherlich jeden schlagen", sagt Trainer Thomas Aigner. "Wenn wir allerdings einen schlechten Tag erwischen, können wir überall verlieren. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt. Ich erwarte von der Mannschaft volle Konzentration und ein engagiertes Auftreten."Die Weidener hoffen, dass Thomas Kick seine Kopfverletzung soweit auskuriert hat, dass er einsatzfähig ist. Auch Routinier Andreas Jahn dürfte wieder mit von der Partie sein. Wenn es den Weidener gelingt, vier Punkte auf die Heimreise mitzunehmen, wäre dies vor dem letzten Spiel des Jahres in Würzburg ein gutes Polster. Die Mannschaft erwartet beim Bayernklassiker am 16. Dezember einen harten Kampf mit richtungsweisender Bedeutung.Die voraussichtliche Aufstellung für die Spiele in Stuttgart: Matthias Kreiner und Alexander Erhardt im Tor, Nikolaj Neumann, Alexander Hinz, Michael Trottmann, Thomas Kick, Denis Reichert, Robert Reichert, Stephan Schirdewahn, Marek Janecek, Andreas Jahn, Sean Ryder, Jakob Ströll und Philipp Sertl.