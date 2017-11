Der SVV Plauen ist doch eine Nummer zu groß: Die Wasserballer des SV Weiden verpassen die erhoffte Pokal-Überraschung am Ende deutlich.

In die Achtelfinalpartie im deutschen Wasserball-Pokal gingen die Weidener am Samstagabend in der Thermenwelt als Außenseiter. Gut zehn Minuten hielten die Oberpfälzer tapfer gegen den ambitionierten Bundesligisten mit, doch dann ging ihnen die Luft aus. Mit 9:16 fiel das Endergebnis standesgemäß aus, der glänzend aufgelegte SV-Torwart Matthias Kreiner verhinderte Schlimmeres. Dennoch überzeugten die Max-Reger-Städter mit Geschlossenheit und Disziplin.Jakob Ströll eröffnete das Spiel mit einem Treffer in Überzahl, ehe die Gäste mit drei Toren in Folge 3:1 in Führung gingen. Eine weitere Überzahl nutzte erneut Ströll zum 2:3 zur Viertelpause. Thomas Kick glich zu Beginn des zweiten Viertels sogar aus, doch danach ging nicht mehr viel für die Hausherren. Die Gäste aus dem Vogtland sammelten sich allmählich und setzten sich Tor für Tor ab. Schon zu Beginn des zweiten Viertels verabschiedete sich Sean Ryder nach seinem dritten Waserverweis vom Spiel. Kurze Zeit später kassierte Kapitän Thomas Kick seine zweite Zeitstrafe und musste ganz vorsichtig agieren, um im Spiel zu bleiben.Damit eröffneten sich für die Plauener neue Möglichkeiten, die sie gekonnt nutzten und in sechs Tore hintereinander ummünzten. Erst beim Spielstand von 3:9 zu Beginn des dritten Viertels gelang Nikolaj Neumann der vierte Weidener Treffer. Thomas Kick verkürzte zwischenzeitlich auf 5:9: Doch um das Spiel noch zu drehen, war der Bundesligist zu stark. Das Spiel wurde ausgeglichener, verlief aber weiterhin unter Kontrolle der Vogtländer.Während der gesamten Partie stach ein Akteur besonders heraus, Der Weidener Torwart Matthias Kreiner war der Mann des Abends, der mit tollen Paraden überzeugte und seine Vordermänner vor einer Klatsche bewahrte. "Matze hat heute einen grandiosen Job gemacht und sich die Auszeichnung als Spieler des Tages verdient", lobte Trainer Thomas Aigner seinen Keeper. Aber auch für den Rest der Mannschaft gab es aufmunternde Worte: "Die Mannschaft hat kämpferisch überzeugt, auch die konditionelle Verfassung ist in Ordnung. Wir müssen aber eingestehen, dass die Plauener für uns doch eine Nummer zu groß sind."Die Weidener, die mit einer sehr jungen Mannschaft gegen die mit ungarischen Spielern gespickten Gäste phasenweise sehr gut aussahen, bestätigten an diesem Abend eine gute Entwicklung, Abteilungsleiter Irek Luczak äußerte sich optimistisch zur Zukunft der SV-Wasserballer: "Endlich ist alles geklärt. Wir haben mit der Neustrukturierung im Schwimmverein neue Perspektiven und können uns jetzt voll und ganz auf den Sportbetrieb konzentrieren. Die Mannschaft ist sehr jung, macht aber einen sehr guten Eindruck. Ich sehe in dem aktuellen Konstrukt viel Potenzial."StatistikSV Weiden - SVV Plauen 9:16 (2:3, 1:5, 3:5, 3:3)SV Weiden spielte mit Matthias Kreiner im Tor, Nikolaj Neumann (3 Tore), Alexander Hinz, Michael Trottmann, Thomas Kick (3), Denis Reichert, Stephan Schirdewahn, Rbert Reichert, Marek Janecek, Cedrik Zupfer, Sean Ryder, Philipp Sertl (1) und Jakob Ströll (2)Wasserverweise: Weiden 11 + Strafwurf, Plauen 9 + Spielzeitstrafe - Zuschauer: 95