Nach dem Weidener Sieg in der 2. Runde des Deutschen Wasserball-Pokals in Duisburg musste das für 11. November vorgesehene Punktspiel beim SV Würzburg auf den 16. Dezember verlegt werden. An diesem Samstag wird dafür das Pokal-Achtelfinale gegen den SV Vogtland Plauen in der Weidener Thermenwelt steigen. Ein Schmankerl für die Weidener Wasserballanhänger. Das Spiel beginnt um 18 Uhr.Die Weidener sind der letzte im Pokal-Wettbewerb verbliebene Zweitligist. Die Oberpfälzer genießen aufgrund der Ligazugehörigkeit Heimrecht. Die Vogtländer, die seit drei Jahren als "Scharniermannschaft" zwischen der Gruppen A und B der Deutschen Wasserball-Liga gelten und gespickt mit ungarischen Halbprofis um den Aufstieg in die A-Gruppe kämpfen, sind sicherlich alles andere als eine leichte Aufgabe. Doch die Mannen um den ehrgeizigen Coach Thomas Aigner sehen sich nicht zwangsläufig als Verlierer."Das ist ein sehr attraktiver Gegner für uns. Eine Mannschaft, die nominell weit über uns im Ranking steht und die wir gut kennen", sagt Aigner. "Wir müssen uns aber nicht fürchten, denn uns muss man zu Hause erst einmal schlagen. Wir haben nichts zu verlieren und wollen befreit aufzuspielen."Die Vogtländer schlugen in der 2. Pokalrunde den Vertreter der 2. Wasserball-Liga West, klar mit 21:5 und hinterließen eine entsprechende Duftmarke im Westen. In der Bundesliga gewannen sie zum Auftakt beim Aufsteiger Köln, verloren vor zwei Wochen gegen den starken SV 98 Duisburg und schlugen auswärts mit 14:12 den zweiten Aufsteiger SV08 Ludwigsburg. Plauen kletterte damit auf Tabellenrang zwei der DWL-Gruppe B. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann und für den Zweitligisten Weiden eine Herausforderung darstellt. Man wird sehen, ob sich die Oberpfälzer gegen die ambitionierten Plauener behaupten können. Die Mannschaft muss in Bestbesetzung auftreten und einen sehr guten Tag erwischen muss, um das Viertelfinale zu erreichen.Am 18. November müssen die SV-ler dann im nächsten Pokalwettbewerb ran. Im süddeutschen-Wasserballpokal 2018 gastiert der Titelverteidiger aus Weiden beim Zweitliga-Aufsteiger Bietigheim. Nachdem das Spiel in Würzburg verlegt wurde, werden die Max-Reger-Städter erst am 25. November in Friedberg die Runde beginnen. Das erste Liga-Heimspiel findet am 2. Dezember gegen den Pokalgegner Bietigheim statt.