Eigentlich hätte dies ein absoluter Jubeltag werden sollen. Dieser Samstag, der 25. Juni. Meisterschaft und Aufstieg wollten die Weidener Wasserballer da feiern. Gefeiert werden dürfte immer noch, aber eine Nummer kleiner.

Die Wasserballer des Schwimmvereins Weiden liegen im Moment noch im Soll, um die Saisonziele zu erreichen. In der 2. Wasserball-Liga Süd sind sie ungeschlagener Spitzenreiter und im süddeutschen Pokal stehen sie im Finale. Noch zwei Spiele trennen die Oberpfälzer also vom Erreichen der selbst gestellten Vorgaben: Beide Partien müssen jedoch gewonnen werden.Am Samstag gastiert die Truppe um Kapitän Thomas Kick beim Tabellenschlusslicht 1. FC Nürnberg, am 9. Juli steigt das Pokalfinale in Leimen gegen die SGW Leimen/Mannheim. Während die Partie in Nürnberg sicher nicht zu den schwersten in dieser Saison gehört, ist die Auswärtsaufgabe in Leimen gar nicht so einfach. "Zuerst müssen wir uns auf das letzte Ligaspiel konzentrieren, damit wir uns den ersten Titel sichern. Dann werden wir uns auf das Pokalfinale vorbereiten. Die Aufgabe in Nürnberg ist rein theoretisch die leichteste, wenn man die Tabelle betrachtet. Wir haben aber gesehen, dass wir auch für unerwartete Ergebnisse gut sind. Also, wir dürfen den Gegner nur nicht unterschätzen", warnt Trainer Andreas Jahn. Mit einem Sieg in Nürnberg wären die Weidener Zweitliga-Meister, aufgrund der ungeklärten Situation des Hauptvereins haben die Wasserballer aber schon vor einigen Wochen ihren Verzicht auf einen Aufstieg in die erste Liga erklärt.Am Samstag ist die Favoritenrolle eindeutig, wenn der Spitzenreiter beim Schlusslicht antritt, zumal Nürnberg nur zwei Punkte auf dem Konto hat. Sollte es also zu einem anderen Ergebnis als einem Sieg für die Max-Reger-Städter kommen, so hätten sie sich den Meistertitel nicht verdient. Es ist wichtig, der Favoritenrolle gerecht zu werden und eine ansprechende Leistung zu bringen."Es soll für uns zur Ehrensache werden, als Tabellenführer im letzten Saisonspiel eine ansprechende Leistung zu bringen, dann werden wir auch gewinnen. Es ist unsere Pflicht, jedem Gegner respektvoll entgegenzutreten und das wird von der Mannschaft in Nürnberg erwartet", erklärt Abteilungsleiter Irek Luczak. Außer Michael Trottmann (Ausland) stehen Trainer Andreas Jahn am Samstag alle Akteure zur Verfügung. Die Meisterfeier am Bürgerfest hätte auch etwas Reizvolles.