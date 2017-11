Die Wasserballer des SV Weiden stehen vor der nächsten Pokalaufgabe. Sie fahren als Favorit zu einem Zweitliga-Konkurrenten.

Nach dem Aus im Achtelfinale des deutschen Wasserballpokals gegen den SSV Plauen muss der SV Weiden diesmal im süddeutschen Pokal 2018 ran. Der Titelverteidiger aus der Oberpfalz absolviert am Samstag das Achtelfinalspiel beim Zweitliga-Aufsteiger Bietigheim. Erst eine Woche später starten die Weidener in Friedberg in den Punktspielbetrieb. Das erste Ligaheimspiel findet am 2. Dezember statt, Gegner ist dann erneut der SV Bietigheim.Die SV-Mannschaft um Coach Thomas Aigner wird zwar nicht in Bestbesetzung nach Bietigheim reisen, ist aber trotzdem gegen den Aufsteiger favorisiert. Torwart Matthias Kreiner und Center Jakob Ströll werden fehlen, dafür wird es aber ein Doppel-Comeback im Tor der Weidener geben. Christopher Klein, der vor Saisonbeginn in die Oberpfalz zurückkehrte, und Florian Modl, der die Mannschaft im Training unterstützt, werden die Aufgaben zwischen den Pfosten übernehmen. Den Ausfall Strölls auf der Centerposition kann Aigner zwar nicht adäquat ersetzen, es werden aber die Nachwuchsspieler mehr Einsätze bekommen.Die Saisonziele der Weidener sind klar definiert: Sie wollen erneut den Meistertitel in der 2. Liga holen und den Gewinn des süddeutschen Pokals wiederholen. Aus diesem Grund ist ein Sieg im Achtelfinale in Bietigheim für die Oberpfälzer Pflicht. Die Verantwortlichen sind sich jedoch einig: Selbstläufer wird es in der kommenden Saison genauso wenig geben wie in der Vergangenheit.Die Weidener werden voraussichtlich in folgender Aufstellung auftreten: Christopher Klein und Florian Modl im Tor, Nikolaj Neumann, Alexander Hinz, Michael Trottmann, Thomas Kick, Philipp Sertl, Dennis Reichert, Stephan Schirdewahn, Robert Reichert, Marek Janecek, Andreas Jahn und Sean RyderSüddeutscher PokalAchtelfinaleWfr. Fulda - Stadtwerke München 15:12 1. Frankfurter SC- Luwigshafen 13:8 SV Bietigheim - SV Weiden 18.11. 1.FCN Schwimmen - BSC Pforzheim 26.11. SSV Zuffenhausen - SV Würzburg 05 2.12. PSV Stuttgar - Leimen/Mannheim 17.12.