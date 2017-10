Die Wasserballer des SV Weiden stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Noch bevor im November die Punktspiele in der 2. Liga Süd beginnen, müssen die Wasserballer des SV Weiden im Pokal ran.

Erste Duftmarke?

Viele Talente

Bereits am kommenden Wochenende wird es für die Weidener ernst. Am Samstag, 7. Oktober, gastiert mit dem SV BW Bochum ein Vertreter der 2. Liga West in der 1. Runde des deutschen Wasserballpokals in der Thermenwelt. Beginn ist um 18 Uhr.Die Bochumer dürften ungefähr auf dem gleichen Niveau wie der SV Weiden einzuschätzen sein. Einem spannenden Pokalabend steht somit nichts im Wege. Vielleicht schaffen es die Oberpfälzer, mit ihrem ersten Auftritt in der neuen Saison eine Duftmarke zu setzen. Allerdings kommt dem Spiel zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung nicht unbedingt eine bedeutende Aussagekraft zu. Dennoch kann Trainer Andreas Jahn erste Erkenntnisse über die aktuelle Verfassung der Spieler sammeln. Und dies ist wichtig für die weitere Trainingsplanung.Der SV Weiden, immerhin Double-Sieger der vergangenen Saison (Meister der 2. Liga Süd und süddeutscher Pokalsieger), hat heuer einiges zu verteidigen. Zu einem ist die Liga durch den Bundesligaabstieg des SV Würzburg und SV Cannstatt so stark einzuschätzen wie schon lange nicht mehr. Zum anderen befindet sich die Mannschaft in einem gewissen personellen Umbruch. Louis Brunner (19) begann im Juli sein Studium in den USA und steht damit dem Schwimmverein nicht mehr zur Verfügung. Torwarttalent Matthias Kreiner (19) beginnt im Oktober sein Studium in München und wird damit nur eingeschränkt das Tor hüten können. Außerdem ist die Personalie des Linkshänders Andras Langmar (24) nicht endgültig geklärt. Auf der anderen Seite gibt es nur einen Neuzugang, oder vielmehr ein Comeback: Torwart Christopher Klein kehrt nach absolviertem Studium in Erfurt in die Heimat zurück.Die Verantwortlichen wollen die Strukturen neu ausrichten und bauen auf eigene Talente. Mit Denis und Robert Reichert (16) sowie Toni Hinz (15) und Andreas Widiker (14) verbindet die Wasserball-Abteilung große Hoffnungen. Da die Routiniers Thomas Kick, Sean Ryder und Andreas Jahn zur Stange halten, könnte die Mischung zwischen alt und jung stimmen und eine schlagkräftige Truppe gebildet werden. Das primäre Ziel der Weidener ist, den Double-Erfolg der letzten Saison zu wiederholen und die Mannschaft zu konsolidieren. Ob ein Wiederaufstieg überhaupt in Frage kommt, wird sicherlich nicht vor Frühjahr 2018 thematisiert. Zumal die Zukunft des Hauptvereins frühestens im November 2017 geklärt wird. Unabhängig davon arbeitet die Mannschaft jedoch fleißig für eine gute Saison und absolvierte im September 25 Trainingseinheiten im Becken.Der Spielplan der 2. Liga Süd steht zwar seit einer Woche, muss jedoch durch die Ligaleitung noch bestätigt werden. Dem vorliegenden Entwurf nach beginnen die Weidener am 11. November in Würzburg, dann folgt ein weiteres Auswärtsspiel (25. November) in Friedberg. Das erste Heimspiel ist am 2. Dezember gegen Bietigheim. Für das Pokalspiel am Samstag behalten die Dauerkarten 2016/17 ihre Gültigkeit.