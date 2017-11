Gerade mal ein Viertel lang hielt der Zweitliga-Aufsteiger SV Bietigheim gegen den favorisierten SV Weiden stand. Die Hausherren führten sogar 2:1 zu Beginn des Achtelfinalspiels im süddeutschen Wasserballpokal, doch ab dem zweiten Abschnitt sammelten sich die Weidener und ließen dem Gegner am Ende keine Chance. Nach dem sicheren 18:6 (5:4, 4:1, 5:1, 4:0)-Sieg befinden sich die Max-Reger-Städter auf dem Weg in Richtung Titelverteidigung. Am kommenden Samstag steigen die Aigner-Schützlinge in Friedberg in die Saison 2017/18 der 2.Wasserball-Liga Süd ein. Auch hier lautet die Zielsetzung: Titelverteidigung.

Die lange Anreise am Samstagabend machte sich bei den Gästen zu Beginn der Partie bemerkbar. Sie gingen zwar mit 1:0 in Führung, kassierten aber zwei Treffer in Folge und mühten sich danach zum 5:4-Zwischenstand vor der ersten Viertelpause. Den zweiten Spielabschnitt eröffneten die SV-ler mit einem Dreierpack und stellten damit die Weichen auf Sieg. Mit 4:1 im zweiten, 5:1 im dritten und 4:0 im letzten Viertel dominierten die Mannen um Kapitän Thomas Kick eindeutig. Sean Ryder auf Seite der Weidener überzeugte dabei besonders mit seinen sieben Treffern."Wir haben ein wenig den Anfang verschlafen und sind teilweise zu leichtsinnig mit unseren Chancen umgegangen. Aber man konnte auch sehr gute Ansätze in unserem Spiel erkennen. Das Überzahlspiel funktioniert immer besser. Wir sind für den Ligaalltag gewappnet und freuen uns, dass es endlich los geht", sagte Kapitän Thomas Kick. Der Pokal-Viertelfinalgegner steht erst kurz vor Weihnachten fest.StatistikSV Bietigheim - SV Weiden 6:18 (4:5, 1:4, 1:5, 0:4)SV Weiden: Alexander Erhardt und Florian Modl im Tor, Nikolaj Neumann (3 Tore), Alexander Hinz (1), Michael Trottmann, Thomas Kick, Robert Reichert, Stephan Schirdewahn, Denis Reichert, Marek Janecek (4), Sean Ryder (7), Philipp Sertl (3) - Wasserverweise: Bietigheim 9, Weiden 9+Strafwurf