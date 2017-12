Es muss auch mal ohne eine Glanzleistung gehen: Die Wasserballer des SV Weiden haken den Heimsieg gegen den SV Bietigheim als Pflichterfolg ab.

Wir müssen konzentriert sein, vor allem bei vermeintlich leichteren Gegnern. Thomas Aigner, Trainer des SV Weiden

Nach dem Pokalsieg vor zwei Wochen (18:6) in Bietigheim und dem gelungenen Ligaauftakt letzte Woche (19:5) in Friedberg waren die Erwartungen vor dem ersten Heimspiel groß. Doch die Weidener, die ohne zwei Leistungsträger in der Abwehr auskommen mussten, reizten nicht ihr gesamtes Leistungsvermögen aus. Dennoch fuhren sie einen sicheren 14:9-Sieg in der Thermenwelt ein. Mit den Ausfällen von Andreas Jahn und Thomas Kick (beide mit Kopfverletzung nicht spielfähig) verloren die Oberpfälzer ein wenig die Stabilität in der Verteidigung.Der schnelle 3:0-Zwischenstand, nach gut drei Spielminuten, führte zum offensichtlichen Spannungsabfall in den Reihen der Hausherren. Die Konzentration, einmal verloren, lässt sich meistens nur mühsam zurückholen. Im ersten Viertel noch dominierend, auch wenn mit diversen Abschlussfehlern behaftet, verbuchten die Weidener eine 4:1-Führung. Im zweiten Abschnitt häuften sich die Fehler im Spielaufbau und die Angriffe wurden oft mit schwachem Abschluss vergeben. Nach 3:3 im zweiten Viertel wechselten die Teams mit einem 7:4-Halbzeitstand die Seiten.Nach der Pause erhöhten die Aigner-Schützlinge das Tempo, erzielten fünf Treffer in Folge und gingen mit einer 12:6-Führung in das letzte Viertel. Sicherheit brachte dies jedoch nicht. Die Gastgeber ließen sich auf das hektische Spiel des Gegners ein und verloren dabei komplett den Faden. Den Gästen gelang der erste "Viertelgewinn" der Saison und dies gegen den amtierenden Meister. Insgesamt war der Sieg der Weidener aber nie in Gefahr, das Spiel selbst verlief aber sicherlich nicht ganz nach ihren Vorstellungen. Der SVW muss sich steigern, wenn er am kommenden Wochenende in Stuttgart und dann kurz vor Weihnachten in Würzburg ungeschlagen in die Weihnachtspause gehen will. "Wir müssen konzentriert sein, vor allem bei vermeintlich leichteren Gegnern", fordert Trainer Thomas Aigner für die Zukunft.StatistikSV Weiden - SV Bietigheim 14:9 (4:1, 3:3, 5:2, 2:3)SV Weiden: Kreiner (1-24) und Klein (25-32) im Tor, Neumann (4 Tore), Hinz (1), Trottmann (1), Widiker, Denis Reichert, Zupfer, Robert Reichert, Janecek (4), Ströll, Ryder (3), Sertl - Wasserverweise: Weiden 7+Spielzeitstrafe (Jakob Ströll), Bietigheim 10+2 Spielzeitstrafen (Oliver Marc Färber und Markus Köhler)