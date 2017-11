Saisonstart geglückt: Die Weidener Wasserballer gewannen am Samstag ihr erstes Zweitligaspiel in dieser Saison gegen den VfB Friedberg mit 19:5. Während die Gäste aus Weiden bereits drei Pokalspiele in dieser Saison bestritten und ungefähr wussten, wo sie mit ihrer Form stehen, erhofften sich die Gastgeber aufgrund guter Trainingsleistungen einen gelungenen Start. Doch es kam anders. Die Weidener, um den wiederholt souveränen Stürmer Sean Ryder (5 Treffer in der Partie), ließen den Hessen nicht den Hauch einer Chance. Am kommenden Samstag steigt das erste Heimspiel der Weidener in der laufenden Saison der 2. Wasserball-Liga Süd 2017/18. Gegner ist der SV Bietigheim, der bereits vor einer Woche klar im Süddeutschen Pokal geschlagen wurde.

"Sean war wieder souverän im Abschluss und die ganze Truppe zeigte eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung. Die Spieler sind fit und überzeugten heute mit gutem Konterverhalten, das zeugt von Aufmerksamkeit und Spielwitz, so macht es auch mir wirklich Spaß", erklärte Trainer Thomas Aigner kurz die Partie im Friedberger Usa-Hallenbad.Die Gäste aus der Oberpfalz brauchten diesmal nicht einmal viel Zeit, um aus der langen Reise die Konzentration auf das Spiel zu fokussieren und legten gleich richtig los. Kurz vor der ersten Pause stand es bereits 5:0, ehe die beeindruckten Hausherren ihren ersten Treffer markieren konnten. Im zweiten Abschnitt setzten die SV-Akteure ihre Dominanz fort, erhöhten rasch auf 8:1 und nahmen damit den Friedbergern die letzten Hoffnungen, dem SV wie in der vergangenen Saison einen heißen Kampf liefern zu können. Das Gegenteil war nämlich der Fall, die Oberpfälzer überrollten die Hessen weiter: 6:1 gewannen sie den dritten Abschnitt, 5:2 den vierten. Damit stehen die ersten und in dieser Form sehr überzeugenden Ligapunkte zu Buche. Es ist zwar noch zu früh, um die Leistung, vor allem im Vergleich mit den stärksten Teams der Liga, richtig bewerten zu können. Die Verfassung der Mannschaft macht aber auf jeden Fall Mut, die Körpersprache stimmt und es kann so weitergehen.Vor der nächsten Begegnung in Weiden gegen Bietigheim ist die Favoritenrolle klar definiert, erst eine Woche später in Stuttgart und vor allem beim SV Cannstatt (DWL-Absteiger) werden die Aigner-Schützlinge auf die Probe gestellt werden. In zwei Wochen wartet mit SV Würzburg auch schon der nächste DWL-Absteiger. Die Unterfranken starteten holprig in die Saison und werden sich sicherlich gerne im letzten Spiel des Jahres rehabilitieren wollen."Die Derbys haben traditionell viel zu bieten, wir stellen uns auf einen großen Kampf ein", kündigt Kapitän Thomas Kick jetzt schon an. "Aber zuerst wollen wir Bietigheim schlagen und das Wochenende in Schwaben erfolgreich gestalten, dann erst werden wir uns auf Würzburg vorbereiten", fügte er noch hinzu.