Die Wasserballer des SV Weiden haben auch die zweite Pokalhürde souverän genommen. Zwei Wochen dem Erstrundensieg über Bochum gewannen die Nordoberpfälzer beim Oberligisten DJK-SV Duisburg mit 17:7 (2:1, 5:1, 3:1, 7:4) und haben somit den Achtelfinaleinzug geschafft. Der SV Weiden ist der einzige Zweitligist unter den 16 qualifizierten Teams. Die nächste Runde ist für den 11. November angesetzt. Sicher ist, dass die Weidener als rangniedrigster im Lostopf Heimrecht genießen werden.

Die Weidener traten mitten aus der Saisonvorbereitungsphase heraus in Duisburg an. Die Arme fühlten sich nach dem intensiven Schwimmtraining unter der Woche noch schwer an. Auch erleichterte das Fehlen von Thomas Kick, Andreas Jahn und Matthias Kreiner die Auswärtsaufgabe keinesfalls. "Das Spiel hätte besser laufen können. Wir haben uns zu viele individuelle Fehler und unnötige Wasserverweise erlaubt", sagte Trainer Thomas Aigner nach der Partie. "Das Überzahlspiel war nicht gut. Aber man muss auch sagen, dass in der jetzigen Trainingsphase und nach der langen Anreise keine Wunder zu erwarten waren."Sean Ryder eröffnete die Partie mit seinem ersten Treffer schon im Auftaktangriff. Nach zwei abgewehrten Unterzahlen erhöhte erneut Ryder auf 2:0 aus Sicht der Gäste. Erst die dritte Überzahl der Hausherren endete mit einem Treffer zum 1:2-Pausenstand nach dem Auftaktviertel. Der zweite Abschnitt gehörte ganz den Gästen. Nach 5:1 im zweiten Viertel wechselten die Teams mit einem 7:2-Halbzeitstand die Seiten. Im dritten Viertel machten sich die vom Trainer angesprochenen Abschlussschwächen breit, aber auch diesen Abschnitt entschieden die Max-Reger-Städter für sich und erhöhten sogar auf 10:2 zur letzten Pause. Im Schlussviertel bemühten sich die Duisburger zwar, das Spielergebnis zu verbessern. Dazu kam es aber nicht. Die Weidener schlossen die Partie über 7:4 im Schlussabschnitt zum verdienten 17:7-Endstand ab.StatistikDJK-SV Duisburg - SV Weiden 7:17 (1:2, 1:5, 1:3, 4:7)SV Weiden: Erhardt im Tor, Neumann (1 Treffer), Hinz, Trottmann, Schirdewahn, Denis Reichert, Robert Reichert (1), Janecek (5), Ryder (3), Sertl (5) und Ströll (2) - Wasserverweise: Duisburg 6, Weiden 9 + Strafwurf