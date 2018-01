(prg) Jetzt könnte es eng werden für die Oberpfälzer im Kampf um die Titelverteidigung. Die Weidener Wasserballer verloren ihr zweites Spiel der Saison beim Mitfavoriten Stadtwerke München mit 11:12. Die stark foulbelasteten Weidener hatten ihre Probleme mit der Führungslinie der Unparteiischen. Die Chance, das Spiel trotzdem kurz vor Ende für sich zu entscheiden, vergaben sie allerdings selbst. Der Titel ist immer noch aus eigener Kraft möglich, jedoch könnte jeder weitere Punktverlust im Kampf um die Meisterschaft einer zu viel sein.

"Wir haben viel investiert und sind optimistisch nach München gereist. Umso größer ist die Enttäuschung", sagte Trainer Thomas Aigner. Trotz der Belastung durch 19 Wasser-Verweise hätte sich seine Mannschaft Chancen erspielt, das Spiel gegen Ende zu entscheiden. Ein ungenutzter Strafwurf und drei weitere vergebene Möglichkeiten seien zu viel gewesen. "In der chaotischen Schlussphase verloren wir ein wenig die Kontrolle und damit auch die Partie. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht gerechter gewesen. Die zweite Niederlage im zweiten Spiel gegen die direkte Konkurrenz, das ist für mich jetzt ganz schwierig", so der Coach. "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine sehr junge Mannschaft sind, die in solchen Spielen noch Lehrgeld zahlen muss. Alle haben gut gekämpft und waren konditionell gut unterwegs." Das Spiel war von Beginn an durch eine extrem sensible Linie der Schiedsrichter mit vielen Wasser-Verweisen geprägt. Die Weidener schienen, zumindest was die Anzahl der Zeitstrafen betraf, damit nicht ganz klarzukommen. Der erste Abschnitt ging noch mit 4:2 an die Hausherren, im zweiten fanden die Gäste mit 3:1 besser ins Spiel und glichen zum 5:5-Halbzeitstand aus. Das dritte Viertel brachte immer noch keine Vorentscheidung (9:9).Erst im Abschlussviertel gelang es den Aigner-Schützlingen, zweieinhalb Minuten vor Schluss, mit dem 11:9 die ersten Ausrufezeichen zu setzen. Doch es sollte nicht reichen. Zwei weitere SV-Wasser-Verweise nutzten die Münchener zum 11:11.In den verbleibenden 38 Sekunden konnten die Weidener ihren letzten Angriff nicht mit einem Tor abschließen. Es kam 13 Sekunden vor Abpfiff sogar noch dicker. Nach turbulenten und chaotischen Szenen im Strafraum der Oberpfälzer wurde Sean Ryder des Wassers verwiesen und gleichzeitig, für sein vermeintliches Eingreifen ins Spielgeschehen, ein Strafwurf gegen Weiden verhängt. Diese Chance ließen sich die Münchener nicht mehr nehmen, um mit 12:11 den ersten Sieg gegen Weiden seit über 25 Jahren zu erzielen.Jetzt heißt es, die Wunden zu lecken und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn die Weidener an den Zielen festhalten möchten. In zwei Wochen geht es zu einem schwierigen Auswärtsspiel nach Frankfurt und eine Woche später gastieren Leimen/Mannheim und Cannstatt zu einem Doppelspieltag in der Thermenwelt.SG Stadtwerke München - SV Weiden 12:11 (4:2, 1:3, 4:4, 3:2)SV Weiden: Matthias Kreiner im Tor, Nikolaj Neumann, Alexander Hinz (2 Tore), Michael Trottmann, Thomas Kick (3), Denis Reichert (2), Robert Reichert, Marek Janecek, Andreas Jahn (1), Sean Ryder (3), Philipp Sertl und Cedrik ZupferWasserverweise: München 8 + Strafwurf, Weiden 17 + Spielzeitstrafe + Strafwurf - SR: Ulrich Spiegel, Kurt Heidmann