Die Katze ist aus dem Sack: Die Wasserballer des SV Weiden werden selbst im Falle einer sportlichen Qualifikation nicht an einem Aufstiegsturnier zur Deutschen Wasserball-Liga teilnehmen. Ein sofortige Rückkehr in die höchste deutsche Liga ist damit vorerst ad acta gelegt.

Akt der Fairness

Pokalfinale: Spielort offen

Sportlich ist es natürlich ein sehr schwerer Schritt für uns. Wir müssen jedoch der Realität ins Auge sehen, diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Kapitän Thomas Kick

(prg/af) Die Verantwortlichen der Wasserballabteilung des SV Weiden haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Letztlich waren vor allem die Risiken zu groß, die der Wiederaufstieg in die DWL mit sich gebracht hätte."Die schwierige und unsichere Situation im und um den Schwimmverein sowie die sportlichen Perspektiven bzw. personellen Planungen für die nächste Saison erlauben uns nicht, die Verantwortung für den Wiederaufstieg zu übernehmen", lautet die offizielle Mitteilung des Wasserballwartes Irek Luczak an den DWL-Rundenleiter. "Aus diesen Gründen verzichten wir auf die Teilnahme am Aufstiegsturnier zur Deutschen Wasserball-Liga, sollten wir uns sportlich dafür qualifizieren."Der SV Weiden versteht die frühzeitige Bekanntgabe des Verzichts auch als Akt der Fairness. "Um einem Nachrücker genügend Zeit zu geben, die Teilnahme an diesem Turnier vorzubereiten, wollten wir diese Entscheidung noch vor Ende der Runde veröffentlichen", erklärt Luczak."Sportlich ist es natürlich ein sehr schwerer Schritt für uns", sagt Kapitän Thomas Kick. "Wir müssen jedoch der Realität ins Auge sehen, diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen." Die Mannschaft will die Motivation für die restlichen Punktspiele in der 2. Bundesliga jedoch hoch halten, wie Trainer Andreas Jahn betont: "Jetzt wollen wir das Double aus Meisterschaft und Pokal holen." Danach müsse man abwarten, wie es mit dem Hauptverein weitergehe. Erst dann könne man Pläne für die kommenden Jahre schmieden. Eines steht jetzt schon fest: Mit dem SV Cannstatt und SV Würzburg wird die 2. Liga Süd in 2017/18 stärker denn je. Zumindest in der kommenden Saison sind die Aufstiegschancen rein sportlich sicherlich nicht größer als jetzt.Im letzten Heimspiel der Zweitligasaison wollen die Weidener Wasserballer nun um so mehr Gas geben. Am Samstag um 18 Uhr gastiert mit den Wasserfreunden Fulda jene Mannschaft, die vor Jahresfrist zusammen mit den Oberpfälzern aus der DWL abgestiegen ist. Die Hessen sind ein Gegner auf Augenhöhe, doch der SV Weiden will sich kein Bein stellen lassen. Mit einem Sieg wäre der Jahn-Truppe Platz eins kaum noch zu nehmen. Denn im dann letzten Saisonspiel geht die Reise zum abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Nürnberg. Ein Punktverlust bei den Mittelfranken ist unwahrscheinlich. Wenn die Weidener gegen Fulda nicht verlieren, könnten sie die Meisterfeier vorbereiten.Trainer Andreas Jahn kann auf den gesamten Kader mit Ausnahme von Alexander Hinz zurückgreifen. Ob mit der Partie gegen Fulda die Saison im Schätzlerbad abgeschlossen ist, ist offen. Das Finale im süddeutschen Pokal gegen die SGW Leimen/Mannheim wurde noch nicht angesetzt. Die Finalisten müssen sich bezüglich des Spieltermins noch einigen, der Austragungsort soll im Losverfahren festgelegt werden.Nach dem Zweitligaspiel geht die Oberliga-Mannschaft ins Wasser. Die "Zweite" um Trainer Thomas Aigner empfängt den SC Delphin Ingolstadt und will auf dem Weg zur Meisterschaft ungeschlagen bleiben. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.