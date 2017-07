Es ist das traditionsreichste Wasserballturnier des SV Weiden: Seit 1995 trägt der Schwimmverein jährlich ein Nachwuchsturnier für die U13-Jugend aus. Am Wochenende kommt es im Schätzlerbad zur 23. Auflage des Turniers, das zum 16. Mal um den Allianz-Vorsatz-Pokal ausgespielt wird.

Gastgeber SV Weiden steht mit sieben Siegen an der Spitze der ewigen Turnierrangliste. Der Verfolger und Stammgast SV Würzburg 05 (vier Siege) ist auch diesmal mit von der Partie, neben den weiteren Vertretern des Freistaates, 1. FC Nürnberg Schwimmen und SG Stadtwerke München, sowie den Gästen aus Weißrussland (ZOR Brest). Der Gastgeber schickt sogar seine zweite Mannschaft an den Start, um den Besten der Altersgruppe U11 zusätzliche Spielpraxis zu geben. Die U11 wurde vor einer Woche, ähnlich wie die U13-Kollegen, zum Bayerischen Meister 2017 gekürt.Die erste Mannschaft des SV Weiden ist sicher nicht chancenlos, die Weißrussen (Sieger in den vergangenen beiden Jahren) sind jedoch der klare Favorit. Die Mannschaft um SVW-Trainer Alex Schäfer zeigte eine überzeugende Leistung bei den bayerischen Titelkämpfen. Bei der "Süddeutschen" vor drei Wochen in Esslingen hat sich aber gezeigt, dass der SSV Esslingen immer noch weit außerhalb der Reichweite der Weidener ist. Dort gewann die SVW-Mannschaft die Silbermedaille, nachdem sie im Finale keine Chance gegen die Schwaben hatte.Die Wetterprognosen sind vorsichtig optimistisch, so dass einer gelungenen Veranstaltung nichts im Wege zu stehen scheint. Das Sportbecken im Schätzlerbad wird während der Turnierzeit zum Teil gesperrt. Es bleiben jedoch drei Bahnen in voller Länge und der Rest zur Hälfte für die Öffentlichkeit frei.Zeitplan (Jeder gegen Jeden)Samstag, 15. Juli12 bis 16.30 Uhr: Turnierabschnitt 1; 17.45 Uhr: Bayernauswahl - ZOR Brest; 18.45 bis 20 Uhr: Turnierabschnitt 2Sonntag, 16. Juli10 bis 15.15 Uhr: Turnierabschnitt 3