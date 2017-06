Die Wasserballer des SV Weiden bleiben als einzige Mannschaft der 2. Liga Süd ungeschlagen. Nach dem 7:7 im Heimspiel gegen die SC Wasserfreunde Fulda sollte die Meisterschaft eigentlich nur noch Formsache sein. Denn am letzten Spieltag gastieren die Weidener beim abgeschlagenen Schlusslicht 1. FC Nürnberg Schwimmen. Alles andere als ein Sieg beim Tabellenletzten wäre eine riesengroße Überraschung.

Double das Ziel

Für Euphorie ist jedoch kein Platz. Zum einen hatte die Wasserball-Abteilung im Vorfeld der Partie den Verzicht auf die Aufstiegsspiele zur Deutschen Wasserball-Liga bekanntgegeben. Zum anderen war die Leistung beim vierten Remis in der laufenden Saison als eher mäßig einzustufen. Zu dürftig fiel zum wiederholten Mal die Chancenverwertung aus. Im letzten Viertel verspielten die Max-Reger-Städter eine Zwei-Tore Führung."Das Spiel hatten wir lange Zeit im Griff. Aber Fulda hat es am Ende geschafft, uns aus dem Rhythmus zu bringen. Es waren zu viele Chancen, die wir vergeben haben. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn wir uns dabei nicht mit Ruhm bekleckert haben", erklärte Trainer Andreas Jahn, der auch in diesem Spiel im Wasser im Einsatz war. Die Trainerrolle übernahm erneut Thomas Aigner, ähnlich wie im Pokal-Halbfinale vor zwei Wochen.In der Tat kontrollierten die Hausherren stets die Partie, konnten sich jedoch nicht entscheidend absetzen und gingen nur mit einem Zwei-Tore Vorsprung in die letzte Viertelpause. Im Schlussabschnitt entstand unnötige Unruhe. Es gelang kaum noch Produktives in den Reihen der Weidener, einige wenige hundertprozentige Torchancen wurden ausgelassen. Die Gäste aus Hessen nutzten dies für zwei Treffer, die ihnen am Ende den Punktgewinn brachten.Im vereinseigenen Schätzlerbad bedeutet das Remis mehr einen Punktverlust als einen -gewinn für die Hausherren. Im letzten Spiel der Liga am 24. Juni, beim Tabellenletzten Nürnberg zählt nur ein Sieg. Damit wäre der erste Titelgewinn der Saison perfekt.Der Termin des süddeutschen Pokalendspiels gegen SGW Leimen/Mannheim ist noch offen, der Spielort wird in den nächsten Tagen ausgelost. Das Ziel der Weidener heißt Meisterschaft und Pokalsieg.StatistikSV Weiden - SC WF Fulda 7:7 (2:2, 2:1, 3:2, 0:2)SV Weiden: Kreiner im Tor, Brunner, Reichert (1 Tor), Trottmann, Thomas Kick (1), Jahn, Sertl (2), Robert Reichert, Janecek (1), Neumann (1), Ryder (1), Ströll und SchirdewahnWasserverweise: Weiden 9, Fulda 11 + 1 Strafwurf