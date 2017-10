Die Wasserballer des SV Weiden stecken mitten in der Saisonvorbereitung. Dennoch steht ein Pflichtspiel auf dem Terminplan. Anlässlich der zweiten Runde des deutschen Pokals geht die Reise in den Ruhrpott.

Nach dem 15:10-Heimsieg gegen Blau-Weiß Bochum in der ersten Pokalrunde müssen die Weidener erneut gegen ein Team aus Nordrhein-Westfalen antreten. Der DJK-SV Duisburg ist der einzige noch verbliebene Oberligist im Teilnehmerfeld. Die Duisburger profitierten vom Rückzug des Altmeisters SV Cannstatt und erreichten durch ein Freilos die Runde zwei. Nominell sind die Gäste aus der Oberpfalz favorisiert, auch wenn sie nicht komplett antreten können. Wichtige Spieler werden fehlen, dafür muss die Nachwuchsreihe ran. Anwurf ist am Samstag um 18 Uhr in Duisburg.In der zweiten Runde wurden die acht B-Gruppen-Vertreter der Deutschen Wasserball-Liga zu den Siegern der ersten Runde in den Lostopf beigemischt. Keinen davon erwischten die Weidener in der Auslosung, dafür die rangniedrigste Mannschaft. Die Chancen, einen Oberligisten zu bezwingen, sind natürlich gut. Allerdings sind Kapitän Thomas Kick, Andreas Jahn und Sean Ryder aus privaten Gründen nicht verfügbar. Damit fehlen wichtige Stützen des Teams in der Abwehr wie auch im Sturm. Trainer Thomas Aigner muss versuchen, die Lücken mit jüngeren Spielern zu schließen. Aigner setzt auf eine geschlossene Mannschaftsleistung: "In dieser Trainingsphase sind keine Wunder zu erwarten und die Ausfälle lassen sich nicht einfach so kompensieren. Dennoch fahren wir nach Duisburg, um zu gewinnen, das ist klar."Im folgenden Achtelfinale stoßen die Teams der DWL-Gruppe A dazu, also die besten acht Teams Deutschlands. Dann steigen aber die Chancen auf ein weiteres Heimspiel, denn die rangniedrigere Mannschaft bekommt das Heimrecht. Schon alleine deshalb wollen die Weidener weiterkommen.2. Pokal- RundeSGW Brandenburg - Duisburger SV, DJK-SV Poseidon Duisburg - SV Weiden, SV Würzburg - SV Ludwigsburg, 1. Frankfurter SC - SC Wedding, SV Krefeld - SC Neustadt/Weinstraße, SV Zwickau - SGW Rhenania/BW Poseidon Köln, Wasserball Union Magdeburg - SV Poseidon Hamburg, SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal - SVV Plauen