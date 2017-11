Das erste Heimspiel der Saison steht für die Wasserballer am Samstag an. Gegen den SV Bietigheim ist ein Sieg fest eingeplant.

Wir sind alles andere, als der Überflieger der Liga. Nach einem deutlichen Sieg kann es auch immer böse Überraschungen geben. Das wissen wir. Wasserball-Trainer Thomas Aigner

Endlich geht es auch in Weiden mit der 2. Wasserball-Liga Süd los. Das erste Heimspiel der Liga in laufender Saison wird allerdings auch das letzte in diesem Jahr sein. Am Samstag um 18 Uhr empfangen die Oberpfälzer den letzten Pokalgegner - SV Bietigheim - in der Weidener Thermen-Welt.Nach der Pokalbegegnung vor zwei Wochen auswärts (18:6 für Weiden) ergibt sich die Favoritenrolle zwangsläufig. Auch wenn die Aigner-Schützlinge nur Siege in der Liga anstreben, ist Vorsicht immer geboten. Die Weidener wollen deshalb in jeder Partie Vollgas geben."Wir sind alles andere, als der Überflieger der Liga. Nach einem deutlichen Sieg kann es auch immer böse Überraschungen geben. Das wissen wir. Deshalb gehen wir jedes Spiel voll konzentriert an", sagt Trainer Thomas Aigner, der vor Überheblichkeit warnt. Im Moment ist die Stimmung in den Weidener Reihen sehr gut. Die Mannschaft ist motiviert und arbeitet fleißig im Training. Am Samstag scheinen alle Weidener Akteure an Bord zu sein. Damit könnte der Coach einiges im taktischen Bereich ausprobieren und verschiedene Formationen testen. Die voraussichtliche Aufstellung: für Samstag: Matthias Kreiner und Christopher Klein im Tor, Nikolaj Neumann, Alexander Hinz, Michael Trottmann, Thomas Kick, Denis Reichert, Cedrik Zupfer, Robert Reichert, Marek Janecek, Philipp Sertl, Sean Ryder und Jakob Ströll. Eine Woche später haben die Weidener ein Doppelspieltag in Stuttgart zu bestreiten (PSV Stuttgart und SV Cannstatt), ehe das letzte Spiel des Jahres in Würzburg über die Bühne geht.