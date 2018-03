In der heimischen Thermenwelt sind die Weidener Wasserballer eine Macht. Im Verlauf der Saison beeindruckten die Oberpfälzer bisher alle Gegner mit ihrer Überlegenheit. Am Samstag musste auch der 1. BSC Pforzheim dran glauben, und kassierte eine herbe 7:26-Niederlage. Damit übernahmen die Oberpfälzer die anvisierte Tabellenführung, die - so der SV-Wunsch - nicht mehr hergegeben werden soll. Die Tordifferenz von plus 146 Toren nach 13 Spielen ist ein Indiz für die Dominanz der Max-Reger-Städter in der zweiten Wasserball-Liga Süd. Die bisherigen beiden Niederlagen, die unter die Kategorie knapp und unglücklich fielen, sollen auch die einzigen bleiben. Die Schützlinge von Trainer Thomas Aigner peilen das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg an.

Die Geschichte der einseitigen Begegnung ist schnell erzählt. Die Hausherren eröffneten die Partie gleich mit einem Viererpack, gingen mit 5:1 in die erste Viertelpause und erhöhten das Tempo im zweiten Abschnitt, so dass bereits zur Halbzeit das vorentscheidende 14:4 auf der Anzeigetafel stand. Alles, was danach folgte, war nur mehr Formsache. Die Weidener zogen weiter davon, kassierten hin und wieder Mal ein Gegentor, das der nachlassenden Konzentration geschuldet war, verloren aber zu keiner Zeit die Kontrolle. Abgeklärt und ruhig spielte der SV das Spiel zu Ende und gewann mit 26:7 - auch in dieser Höhe völlig verdient. Alle SV-Feldspieler trugen sich in die Torschützenliste ein, was die Ausgeglichenheit der Truppe unterstreicht.Nach einer nun dreiwöchigen spielfreien Zeit reisen die Max-Reger-Städter am 7. April nach Ludwigshafen und am 14. April nach Leimen: zwei schwierige Auswärtsaufgaben. Am Sonntag, 15. April, empfängt der SV Weiden den 1. SC Frankfurt zum Pokalviertelfinale.StatistikSV Weiden - 1.BSC Pforzheim 26:7 (5:1, 9:3, 9:3, 3:0)Wasserverweise: Weiden 10+Strafwurf, Pforzheim 12 - SR: Viktor Szücs und Stefan SchulzeAufstellungMatthias Kreiner (1. bis 28. Minute) und Florian Modl (29. bis 32.) im Tor, Nikolaj Neumann (1 Treffer), Alexander Hinz (4), Michael Trottmann (6), Thomas Kick (3), Jakob Ströll (1), Robert Reichert (1), Marek Janecek (2), Toni Hinz (1), Sean Ryder (5) und Andreas Widiker (2)