Der SV Weiden ist Meister der 2. Wasserball-Liga. Dank eines glatten 23:6-Kantersieges beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Jahn den Titel. Allerdings war die Freude getrübt.

Zum ersten Mal in der Geschichte gewinnen die Weidener Wasserballer den Meistertitel in der 2. Wasserball-Liga Süd. Der Aufstieg in die Bundesliga 2007 gelang dem SV als Vizemeister, da der damalige Meister SC Neustadt/Weinstrasse auf die Teilnahme am Aufstiegsturnier verzichtete, ähnlich wie die Weidener diesmal. Ungeschlagen, mit lediglich vier Unentschieden in der Saison und einer sensationellen Tordifferenz von 207 Toren Plus erreichten die Jahn-Schützlinge das erste Saisonziel. Mit einem 23:6-Kantersieg beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg schlossen die Oberpfälzer die Liga-Runde ab. In zwei Wochen bestreitet Weiden noch das Finale um den Süddeutschen Wasserball-Pokal in Leimen - dann sollen das zweite Ziel und der zweite Titel eingefahren werden.Das letzte Saisonspiel der Max-Reger-Städter verlief nur anfangs verhalten. Die Gäste gingen mit 4:1 im ersten Viertel und 6:2 im zweiten mit 10:3 Toren in die Halbzeit, doch es wurde zunehmend ungemütlicher für die Hausherren im Club-Bad. Erst gegen Ende des Spiels ließen die Weidener etwas nach, wodurch die Nürnberger das Endergebnis noch etwas freundlicher gestalten konnten. 23:6 Tore hieß es am Ende für die Oberpfälzer - völlig verdient und hoch genug, um die ohnehin hervorragende Tordifferenz auf durchschnittliche plus 9,5 Tore pro Spiel zu schrauben.Damit endet eine solide Zweitligasaison, der das richtige Happy-End fehlt: Den sofortigen Wiederaufstieg in die erste deutsche Wasserball-Liga wird es nicht geben. Aufgrund der schwierigen und unsicheren Vereinssituation verzichteten die Verantwortlichen auf die Teilnahme am vermeintlich "leichten" Aufstiegsturnier (wir berichteten). "Natürlich ist es sehr schade, wenn du als Sportler, obwohl du die Voraussetzungen dafür erfüllst, nicht aufsteigen darfst. Aber wir haben die Entscheidung lange überlegt und als alternativlos erkannt. Uns ist aber auch bewusst, dass es nächste Saison um ein Vielfaches schwieriger wird, die Aufstiegsberechtigung zu erreichen", sagte Meistertrainer Andreas Jahn. Mit den Bundesliga-Absteigern Cannstatt und Würzburg werde die Liga stärker denn je. "Aber so ist es eben, das Sportlerleben ist kein Wunschkonzert. Wir freuen uns zunächst über den Titel und versuchen, in zwei Wochen das Double zu holen."Statistik1. FC Nürnberg - SV Weiden 6:23 (1:4, 2:6, 0:4, 3:9)Wasserverweise: Nürnberg 6, Weiden 1 StrafwurfSchiedsrichter: Winfreid Horsch (Schweinfurt) und Rüdiger Trommer (Coburg)SV Weiden: Kreiner (1.-24. Minute) und Brunner (25.-32., 4 Tore) im Tor, Hinz (1), D. Reichert (2), Kick (1), R. Reichert (1), Jahn, Zupfer, Janecek (4), Neumann (4), Ryder (6) und Schierdewahn