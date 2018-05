Kantersiege am laufenden Band und Tabellenführung mit einer rekordverdächtigen Tordifferenz: Das kann aber für die Weidener Wasserballer alles zur Makulatur werden, sollte das Duell am Samstag gegen München verloren gehen.

Vorentscheidung möglich

Kein Eintritt

Zum Spitzenspiel der Liga gastiert die Mannschaft der Stadtwerke München am Samstag, 18 Uhr, in der Thermenwelt Weiden (Eintritt frei).Das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg haben sich die Weidener auf die Fahnen geschrieben. Und es ist immer noch möglich, aus eigener Kraft diese Saisonziele zu erreichen. Im Pokal kommt es erst am 3. Juni auswärts zum Halbfinale gegen Stuttgart - eine lösbare Aufgabe.In der Meisterschaft könnte es schon am Samstag zu einer Vorentscheidung kommen. Wenn die Weidener das Spitzenspiel gegen den direkten Meisterschaftskonkurrenten aus der Landeshauptstadt gewinnen sollten, würden die Weichen, trotz der noch ausstehenden Begegnungen, klar in Richtung Titelverteidigung stehen. Sollte das Spiel an die Münchener gehen, ist der Meistertitel aus eigener Kraft nicht mehr zu erreichen.Die Oberpfälzer haben noch eine Rechnung mit den Münchenern offen. In drei bisherigen Begegnungen gab es zwei Unentschieden in der vergangenen Saison und eine Niederlage der Weidener am Anfang dieser Runde. "Wir haben uns diese Saison weiterentwickelt, überzeugen mit diszipliniertem und kultivierten Wasserballspiel und sind jetzt bereit, zum entscheidenden Schlag auszuholen", sagt Trainer Thomas Aigner. "Wir wollen konzentriert und leidenschaftlich spielen, um dem Meistertitel näher zu kommen. Wir haben die Münchener in den letzten Spielen nicht schlagen können, da haben sie mit Leidenschaft geglänzt. Jetzt sind wir dran", erklärt der Trainer. Er warnt aber auch: "Die werden alles geben, darauf müssen wir uns einstellen und hoffen, keinen schlechten Tag zu erwischen, sonst kann die Saison enttäuschend ausgehen"Die Aufstiegsfrage wollen die Verantwortlichen noch nicht beantworte: "Wir müssen zunächst die sportlichen Voraussetzungen schaffen. Die erste ist die Qualifikation. Am Samstag können wir einen entscheidenden Schritt machen, dann werden wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen und alles überprüfen, was die nächste Saison anbetrifft", so Abteilungsleiter Irek Luczak.Die Mannschaft will wiederholt ihre Anhänger ins Bad locken und verzichtet auf Eintrittsgelder. Kapitän Thomas Kick betonnt, wie wichtig die Unterstützung der Zuschauer für seine Mannschaft ist: "Wir haben schon große Schlachten in der Therme geführt und oft dank der Zuschauerunterstützung gesiegt. Kommt, helft uns und erlebt das Saisonhighlight mit uns", appelliert er. "Es ist ein gutes Gefühl, wenn Sportler bei schwierigen Vorhaben unterstützt werden."