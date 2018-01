Zwei Wochen ist die SpVgg SV Weiden mittlerweile im Trainingsbetrieb zur Vorbereitung auf die Restrückrunde in der Bayernliga Nord. Gerade die Wintervorbereitung ist bekanntermaßen intensiv und kräfteraubend. Nicht nur die Trainingsintensität hat Trainer Stefan Fink gesteigert, sondern auch der heutige Testspielgegner ist für die SpVgg SV eine härtere Nuss. Der FC Marienbad belegt in der vierten tschechischen Liga aktuell Platz vier und wird den Schwarz-Blauen alles abverlangen.

Ich denke, wir können in der nächsten Woche nähere Angaben zu möglichen Abschlüssen machen. Trainer Stefan Fink über Neuzugänge

Dennoch möchte Fink am Samstag ab 12.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Marienbad sehen, dass seine Mannschaft willig ist: "Wir haben wieder hart und gut gearbeitet. Es kann sich heute jeder zeigen, und wir haben einige Dinge, die wir ausprobieren möchten. Der ein oder andere war in dieser Woche krank oder hat Trainingsrückstand, da gilt es sich durchzubeißen."In der Tat standen in den vier Trainingseinheiten auf dem Gelände der SpVgg SV Kraft und Kondition im Vordergrund, und so hofft Fink, dass sich seine Spieler im Vergleich zum Spiel gegen Hostivar Prag in der Vorwoche weiterentwickeln: "Wir wollen unsere Fehler vom letzten Samstag abstellen. Der Gegner war nicht schlecht und hat uns gerade defensiv auch gefordert." In Sachen Kaderplanung gibt es wenig Neuigkeiten. Ob neue oder die Testspieler von letzter Woche eingesetzt werden, ließ Fink offen: "Bei diesem Thema müssen wir abwarten. Alle haben eine gewisse Qualität. Zwei Spieler haben einen richtig guten Eindruck gemacht. Ich denke, wir können in der nächsten Woche nähere Angaben zu möglichen Abschlüssen machen."Ansonsten kann nur ein dezimierter Kader die Reise ins Nachbarland antreten. Neben den Langzeitverletzten Benjamin Werner und Stefan Graf fehlen in Marienbad auch Christoph Hegenbart und Martin Bächer aus beruflichen Gründen. Dazu hat Andreas Schimmerer und Neuzugang Martin Kovac die Grippe erwischt.