Der Behinderten- und Vitalsportverein (BVS) startete mit zwei Mannschaften und 13 Keglern und Keglerinnen bei der bayerischen Meisterschaft in Karlstadt. Erfolgreich schnitt das Männerteam ab, das sich für die deutsche Meisterschaft in Weinheim qualifizierte. Dort sind auch sieben Kegler aus Weiden dabei.

Die erste Mannschaft siegte bei der "Bayerischen" mit 2567 Holz. Es kegelten: Manfred Ziegler (466 Holz), Detlef Götz (435), Johannes Sier (413), Andrea Imbs (419), Torsten Hartmann (419) und Bernd Werner (452). Rang zwei belegte der BVS Fürth (2466) vor BVG Karlstadt (2446) und dem BVS Weiden II (2421). Hier gingen Gisela Hegebart (390), Manuela Wirnitzer (366), Petra Irlbacher (400), Peter Höhn (410), Ralph Wirnitzer (435) und Robert Moller (420) an den Start.Zur deutschen Meisterschaften fahren das BVS-Team I und die BVS Fürth. Beim Einzelstart gehen bei der DM Peter Höhn, Bernd Werner, Manfred Ziegler, Robert Moller und Torsten Hartmann an den Start. Auch Gerlinde Schell und als Nachrücker Petra Irlbacher sind startberechtigt.Bei der "Bayerischen" kamen Gerlinde Schell in der Klasse MD2 mit 386 Holz auf den zweiten Platz, in der Meisterklasse Damen 4 wurde Manuela Wirnitzer (393) Vierte, Petra Irlbacher (393) Fünfte und Andreas Imbs (369) Siebte. Bei den Senioren D4 belegte Gisela Hegebart mit 382 Holz Rang acht.Bei den Herren holte sich Manfred Ziegler in der Klasse SH2 mit 468 Holz Platz eins, den dritten Rang belegte in der gleichen Klasse Robert Moller (433). In der Klasse SH4 platzierte sich Detlef Götz mit 421 Holz auf den vierten Platz, in der MH1 Peter Höhn (425) auf Rang zwei. In der MH2 siegte Bernd Werner mit 465 Holz. In der MH4 belegte Torsten Hartmann mit 434 Holz den zweiten Platz, Johannes Sier mit 424 Holz Rang fünf und Ralph Wirnitzer mit 399 Holz den elften Platz.