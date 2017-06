0:20 liegen die Weiden Vikings hinten. Dass es am Ende dennoch zum Sieg reicht, verdanken die American Footballer nicht zuletzt ihrer starken Defense.

Die American Footballer der Weiden Vikings gewannen zu Hause auf dem Gelände der DJK Weiden gegen die Regensburg Royals mit 28:20. Dabei begann das zweite Heimspiel in der noch jungen Clubgeschichte nicht gerade wunschgemäß für die Heimmannschaft. Schon nach dem Kick-off der Regensburger erzwangen die Gäste einen Turnover durch einen Fumble. Dieser führte auch zur schnellen 6:0-Gästeführung. Der folgende Extrapunktversuch konnte vereitelt werden, doch in der weiteren ersten Hälfte wollte es für die Wikinger nicht so recht laufen. So standen die Weidener schon früh nach zwei weiteren Touchdowns der Royals, mit Extrapunkt zum 0:20, mit dem Rücken zur Wand.Doch unter den Anfeuerungsrufen der rund 300 Zuschauer gelang in den letzten Sekunden vor der Halbzeit noch der Anschluss mit einem Touchdown. Nach anschließend erfolgreicher Two-Point-Conversion ging es mit 8:20 in die Pause. Danach zeigten die Vikings ihren unerschütterlichen Siegeswillen und ließen durch ihre starke Defense keine Punkte für die Gäste mehr zu, während die Offense in den beiden letzten Vierteln je einen Touchdown erlief. Da es nach der regulären Spielzeit 20:20 stand, ging es in die Verlängerung.In der Overtime starteten die Vikings mit dem Angriffsrecht und krönten dies mit einem Touchdown sowie zwei weiteren Extrapunkten. Im anschließenden Versuch der Royals auszugleichen, zeigte die Weidener Defense eine Glanzleistung und sicherte den Vikings so den Sieg. Nach der Overtime lautete der Endstand 28:20 (0:13; 8:7; 6:0; 6:0; 8:0).