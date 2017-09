Weidener Gut-Holz-Kegler beim Tabellenführer zu Gast

Auf den SKC Gut Holz SpVgg Weiden wartet am Wochenende in der 2. Kegler-Bundesliga eine ganz schwere Aufgabe. Am Samstag (13.30 Uhr) müssen die Weidener beim Tabellenführer TSV Großbardorf antreten. Ob man da vom Tabellenende wegkommt, ist fraglich.

So wirklich rund läuft es beim SKC Gut Holz SpVgg Weiden noch nicht. Nach der zugegeben wenig überraschenden Auftaktniederlage bei Viktoria Bamberg II hatte man sich für das Heimspiel am letzten Wochenende gegen den ESV Schweinfurt viel vorgenommen. Nach einem überzeugenden Auftakt und einer scheinbar beruhigenden Führung verlor Weiden noch. Gemeinsam mit Liedolsheim ziert Gut Holz nun das Tabellenende. Ob sich an diesem Wochenende daran etwas ändern wird, wird man sehen, zumal es Liedolsheim auf eigener Bahn mit dem FSV Erlangen-Bruck wohl wesentlich leichter haben dürfte als Weiden beim TSV Großbardorf. In der 900-Seelengemeinde im Kreis Rhön-Grabfeld freut man sich natürlich ob des derzeitigen Tabellenstandes, übermütig ist man dadurch aber nicht geworden.Für die Mannschaft und die Clubführung ist es eine Momentaufnahme, die man einfach genießt. Dass die Verhältnisse aber geklärt sein sollten, wenn der Tabellenführer das Schlusslicht empfängt, darüber gibt es aber auch keine Zweifel. Im Vorjahr entführte Weiden aus Großbardorf mit einem 4:4 sogar einen Punkt.Es ist auch nicht das erste Aufeinandertreffen zwischen Großbardorf und Weiden in dieser Saison. Die Weidener Bayernliga-Fußballer holten zum Saisonstart in Großbardorf ein 3:3, und was den Fußballern recht war, das sollte den Keglern billig sein.Allerdings reist man mit einigen Personalproblemen nach Unterfranken. Michael Gesierich muss verletzungsbedingt aussetzen. Für ihn kehrt Stefan Schmucker ins Team zurück. Markus Schanderl, Thomas Immer, Martin Fürst, David Junek, Stefan Heitzer und Thomas Schmidt, so lautet das Weidener Aufgebot.